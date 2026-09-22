"MOJA DUŽNOST JE DA ZAŠTITIM ŽENE U SRBIJI" Vučić: Ali da pretite da ćete da ih šišate, jašete, izvinjavam se čak što te izraze upotrebljavaju

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Njujorka.

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- Otvoren i iskren razgovor, ne lak razgovor. Od svih tema, od generala Mladića, pošto ništa ne volim da krijem, naravno. Ja sam odgovarao na to, do situacije na Kosovu i Metohiji i ispunjavanja norme iz Briselskog sporazuma, na čemu sam ja insistirao, posebno o uspostavljanju zajednice srpskih opština, do izbora u Srbiji gde nisam baš najbolje shvatio, ali sam ukazao gospođi Kalas, ne da bih se žalio, nego samo sam joj rekao da nisam baš razumeo o kakva je to kampanja kada najvećem svom političkom protivniku pretite silovanjem u zatvoru i to sa zvaničnog naloga studenata Beogradskog univerziteta, odnosno Fakulteta dramskih umetnosti. Ali ako je to sitnica u odnosu na ono što njihovi glavni protagonisti rade ženama u Srbiji, rekao sam da se ne žalim i da ne tražim od njih ništa, ali da ne mislim da je to nešto kako bi kampanja trebalo da izgleda. Ne znam baš na šta je tačno ona mislila, ali sam rekao da je moja dužnost bila da zaštitim žene u Srbiji i da kažem da su žene temelj našeg društva, da su žene najvažnije, da su žene najodgovornije. A da pretite ženama zato što drugačije misle, te kako ćete da ih šišate, kako ćete sve da jašete, kako ćete ne znam šta, izvinjavam se ljudima što čak te jezive izraze upotrebljavaju. - rekao je Vučić.