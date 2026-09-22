ŠEŠELJ UPOZORAVA: Blokaderski pokret izbore vidi samo kao alibi da bi sutra mogli da pokušaju da rasplamsaju neka ulična dešavanja
ZAMENIK predsednika SRS Aleksandar Šešelj izjavio je da blokaderski pokret želi nove blokade i još jedan pokušaj da ono što nisu uspeli prošle godine.
- Blokaderski pokret izbore vidi samo kao alibi da bi sutra mogli da pokušaju da rasplamsaju neka ulična dešavanja, demonstracije, opet blokade i kao još jedan pokušaj da ono što nisu uspeli prošle godine, sada možda eventualno posle ovih izbora uspeju da urade. Ili da internacionalizuju pitanje izbora u Srbiji, u smislu da se prikaže slika u nekim zapadnim medijima, koji već znamo kako i za šta izveštavaju o Srbiji: 'Evo je kriza u Srbiji, ne zna se ko je pobedio, evo demonstracije, ljudi tvrde da su neki glasovi pokradeni, jer su oni pravi pobednici' i tako dalje. 'Evo sad će da dođe jedna misija od pet ovih stranaca iz Velike Britanije, Nemačke, Francuske, koji treba sad da utvrde šta se u stvari desilo...' Onog trenutka kada se umešaju stranci, više nije ni bitno ko je koliko glasova dobio, nego je samo bitno da instaliramo onu garnituru koja će da izvršava najbolje naše naloge. Tako oni razmišljaju. To je nešto što mora da se spreči i tu zaista mislim da naše institucije treba da reaguju odgovorno, brzo i da zaštite naš ustavni poredak - upozorio je Šešelj na TV BAP Bačka Palanka.
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