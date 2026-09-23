USKORO PRELAZIMO NA ZIMSKO RAČUNANJE VREMENA: Evo kada spavamo duže i pomeramo unazad vreme na satu
DANAS je zvanično stigla jesen. Jesen, odnosno jesenja ravnodnevnica, na severnoj hemisferi nastupila je noćas, tačno u 02:05 časova.
U tom trenutku dan i noć trajali su podjednako, jer su Sunčevi zraci padali upravno na Zemljin ekvator. Dolazak novog godišnjeg doba donosi nam hladnije dane, duže noći i karakteristične jesenje pejzaže, a jesen će trajati sve do 21. decembra, kada zvanično počinje zima.
Sa dolaskom jeseni bliži se i prelazak na zimsko računanje vremena, pa mnoge građane zanima kada se tačno menja sat ove godine. Pomicanje kazaljki očekuje nas u noći između subote i nedelje u poslednjoj sedmici oktobra.
U 03:00 sata ujutru kazaljke pomeramo za jedan sat unazad, na 02:00 sata, što znači da ćemo te noći spavati jedan sat duže. Od tog dana Sunce će ujutru izlaziti ranije, ali će i mrak popodne padati znatno brže.
Srbija i većina evropskih zemalja nastavljaju sa praksom pomeranja kazaljki dva puta godišnje, uprkos višegodišnjim raspravama u Evropskoj uniji o ukidanju ove prakse. Budući da konačan dogovor na nivou EU još uvek nije postignut, pravilo pomeranja sata ostaje na snazi do daljeg.
Zimsko računanje vremena trajaće sve do poslednjeg vikenda u martu naredne godine, kada ponovo prelazimo na letnje računanje vremena.
(Telegraf.rs)
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