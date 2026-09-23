BRNABIĆ UGASILA ŠTIMCA: Pošto na debatu ne smeju, izazov im je da vozimo bicikle!
PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na poziv blokadera i bivšeg košarkaša Vladimira Štimca da biciklira po Srbiji
U objavi na Iksu, ona je napisala sledeće:
"Pošto na debatu ne smeju, izazov im je da vozimo bicikle. Vožnja bicikla ne stvara nova radna mesta, ne povećava plate i penzije, ne obezbeđuje gas i naftu. Dragi građani, ukoliko želite da Srbiju vode ljudi koji vole da voze bicikle, jašu, šišaju i dinstaju - glasajte za Studentsku listu.
A ako želite ljude koji mogu da obezbede stabilnost u teškim vremenima, nastavak rasta plata i penzija, da izgrade nove autoputeve, bolnice i naučno-tehnološke parkove, ljude koji ne beže od dijaloga i debate - glasajte za listu ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINjENA SRBIJA. Izbor je na vama", poručila je Brnabić.
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