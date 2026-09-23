DMITRIJEV PROGNOZIRA: "Bakar je novo zlato" (FOTO)

CENA bakra nastavlja naglo da raste, fjučersi na ovaj metal dostigli su najviši nivo ikad zabeležen, a od početka godine porasla je za 22 odsto, navodi se u objavi publikacije "The Kobeissi Letter" na društvenoj mreži Iks.

FOTO: Profimedija/AFP/Igor Ivanko

Prema toj objavi, cena bakra je od januara 2025. godine porasla za više od 70 odsto. U trenutku objavljivanja, cena fjučersa na bakar iznosila je 6,898 dolara za funtu, uz dnevni rast od oko dva odsto.

- Bakar je novo zlato - poručio je Kiril Dmitrijev, direktor Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni izaslanik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, prenoseći objavu.

Copper is the new gold. https://t.co/zz3rN8sg43 — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) September 22, 2026

Bakar je jedan od ključnih industrijskih metala, a koristi se u proizvodnji električnih mreža, elektromobila, građevinarstvu, telekomunikacijama i savremenim tehnologijama. Njegova cena poslednjih godina raste usled očekivanja povećane potražnje i ograničene ponude.

(RT Balkan)

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