Ekonomija

DMITRIJEV PROGNOZIRA: "Bakar je novo zlato" (FOTO)

В.Н.

23. 09. 2026. u 12:07

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CENA bakra nastavlja naglo da raste, fjučersi na ovaj metal dostigli su najviši nivo ikad zabeležen, a od početka godine porasla je za 22 odsto, navodi se u objavi publikacije "The Kobeissi Letter" na društvenoj mreži Iks.

ДМИТРИЈЕВ ПРОГНОЗИРА: Бакар је ново злато (ФОТО)

FOTO: Profimedija/AFP/Igor Ivanko

Prema toj objavi, cena bakra je od januara 2025. godine porasla za više od 70 odsto. U trenutku objavljivanja, cena fjučersa na bakar iznosila je 6,898 dolara za funtu, uz dnevni rast od oko dva odsto. 

- Bakar je novo zlato - poručio je Kiril Dmitrijev, direktor Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni izaslanik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, prenoseći objavu.

Bakar je jedan od ključnih industrijskih metala, a koristi se u proizvodnji električnih mreža, elektromobila, građevinarstvu, telekomunikacijama i savremenim tehnologijama. Njegova cena poslednjih godina raste usled očekivanja povećane potražnje i ograničene ponude. 

(RT Balkan)

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