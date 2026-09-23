KAKAV OBRT! Srbomrzac je sve priznao, a onda se javila doktorka Andrea i sve zapanjila
Slučaj švajcarskog reprezentativca Granita Džake, protiv koga se vodi postupak zbog sumnje da je početkom 2022. godine došao do lažne potvrde o vakcinaciji protiv kovida, dobio je potpuno neočekivani obrt koji je zbunio tamošnju javnost i istražne organe.
Nakon što je iskusni vezni igrač javno priznao da je lažirao dokument, oglasila se doktorka koja mu je izdala sertifikat i iznela potpuno suprotnu verziju priče.
- Džaku sam pravilno vakcinisala - rekla je doktorka Andrea i insistira da je potvrda koju mu je izdala bila ispravna, iako je i sam fudbaler priznao da se nije vakcinisao:
- Osećao sam duboko nepoverenje prema vakcini i mučili su me strah i neizvesnost. U tom burnom emotivnom stanju, umesto da odgovore na svoje nedoumice potražim zvaničnim putem, pribavio sam potvrdu o vakcinaciji. Danas jasno vidim da je to bio pogrešan put. Bila je to greška. Žao mi je - priznao je u ponedeljak Džaka.
Međutim, doktorka Andrea L. koja je izdala potvrdu, sada tvrdi suprotno.
Njena verzija je da je Džaka početkom 2022. došao kod nje zbog potvrde, ali joj je rekao da je ranije preležao kovid i imao antitela. Zbog toga je, prema njenom objašnjenju, jedna vakcina bila dovoljna kao buster, i ona tvrdi da je ta vakcina zaista primljena.
Pomenuta doktorka takođe kaže da nije antivakserka. Tvrdi da je i sama bila među prvima vakcinisanima u Lucernu i da je tokom pandemije normalno radila i vakcinisala pacijente. Policija je još 2023. pretresla njenu ordinaciju. Prvobitno je istraga bila povezana sa drugim slučajevima, a tada su pronađena različita dokumenta vezana za kovid, među kojima i dokumentacija sa Džakinim imenom.
Ona tvrdi i da ordinacija nije zatvorena, kako se pričalo, već da normalno radi.
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