Politika

VAŽAN SASTANAK NA ANDRIĆEVOM VENCU: Predsednik Vučić danas sa komandantom Nacionalne garde Ohaja

T.J.

16. 09. 2026. u 07:37

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PREDSEDNIK Republike Srbije, Aleksandar Vučić, sastaće se danas sa komandantom Nacionalne garde Ohaja, general-majorom Metjuom Vudrafom, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

ВАЖАН САСТАНАК НА АНДРИЋЕВОМ ВЕНЦУ: Председник Вучић данас са командантом Националне гарде Охаја

Foto: vs.rs

Sastanak će biti održan u 08.30 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

Očekuje se da će tokom susreta biti reči o nastavku dugogodišnje uspešne vojne i partnerske saradnje Srbije i Nacionalne garde Ohaja, koja se već dve decenije uspešno razvija kroz Program državnog partnerstva.

Razgovaraće se i o aktuelnim bezbednosnim prilikama u regionu i svetu.

(Tanjug/vs.rs)

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