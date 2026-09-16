VAŽAN SASTANAK NA ANDRIĆEVOM VENCU: Predsednik Vučić danas sa komandantom Nacionalne garde Ohaja

PREDSEDNIK Republike Srbije, Aleksandar Vučić, sastaće se danas sa komandantom Nacionalne garde Ohaja, general-majorom Metjuom Vudrafom, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Foto: vs.rs

Sastanak će biti održan u 08.30 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

Očekuje se da će tokom susreta biti reči o nastavku dugogodišnje uspešne vojne i partnerske saradnje Srbije i Nacionalne garde Ohaja, koja se već dve decenije uspešno razvija kroz Program državnog partnerstva.

Razgovaraće se i o aktuelnim bezbednosnim prilikama u regionu i svetu.

(Tanjug/vs.rs)

BONUS VIDEO: Vukovi sa Vučijaka odali počast preminulom generalu Mladiću