ZATVORI POD OPSADOM DRONOVA: Visokotehnološki rat protiv načina na koji se robijašima dostavljaju narkotici i oružje

U ITALIJI je u toku visokotehnološki rat protiv narko-dronova, kojima se dostavljaju u zatvore mobilni telefoni, droga, telefonske kartice, novac, pa čak i oružje.

Belga / Sipa USA / Profimedia

Poslednje presretanje drona je ostvarila zatvorska policija, a kretao se ka zatvoru "Pođoreale" u Napulju, sa tovarom za isporuku od 150 grama hašiša i mobilnog telefona.



Mreža za sprečavanje dronova koji dostavljaju mobilne telefone i drogu zatvorenicima počela je najpre da funkcioniše u Venetu, u Vičenci i Rovigu. Zatvor "Filipo del Papa" u Vičenci sada je bukvalno obavijen dugim crnim mrežama, sa obe strane zatvorske zgrade, desetak metara udaljenosti od zida, postavljene da bi zaštitile objekat od napada dronova i isporuke poručenih paketa ilegalnog materijala.

Traže se Đorđo i Barbara U BERGAMU je zabeleženo 6.600 poziva da se "rezerviše" droga iz zatvora, hašiš je bio "Đorđo" a kokain "Barbara". A u zatvoru u Rovigu, pre no što je ograđen zaštitnim mrežama, jedan zatvorenik je uspeo da koordinira mrežu distribucije droge između Rima i nekoliko gradova u pokrajini Vičenca, u Padovi i Trevizu, i da, koristeći mobilni telefon, proda 85 kilograma droge u vrednosti od oko 90.000 evra.

Italijanska mreža borbe prtiv dronova je deo plana Ministarstva pravde i Odeljenja za upravu u zatvorima za suzbijanje ovog fenomena. Sada su svi zatvori opremljeni sistemom protiv dronova, bilo elektronskim i kompjuterizovanim ili fizičkim barijerama. Jer, pored telefona i droge dostavljani su narkotici koji su potom prodavani u zatvoru, droga je čak bacana iz dronova i na zatvorske sportske terene.

Na sceni je istinski tehnološki rat protiv visoko sofisticiranih letilica, jer je organizovani kiminal odlučan da savlada bezbednosne sisteme zatvora. Sve je hitnije jačanje sistema kontrole, primena odgovarajaćih modernih tehnologija i povećanja broja zaposlenih, samo na taj način biće moguće rešiti problem novih načina na koje se mobilni telefoni i droga unose u zatvore.