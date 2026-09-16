Politika

KURTIJU SMETAJU I DEČJE PREDSTAVE! Policija lažne države "demonstrirala silu" u Lešku, o svemu se oglasio Petković

Dragana ZEČEVIĆ

16. 09. 2026. u 07:25

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DIREKTOR Kancelarije za KiM, Petar Petković saopštio je da su pripadnici takozvane kosovske policije sinoć prekinuli i zabranili izvođenje mađioničarske predstave organizovane za najmlađe u Domu kulture u Lešku.

КУРТИЈУ СМЕТАЈУ И ДЕЧЈЕ ПРЕДСТАВЕ! Полиција лажне државе демонстрирала силу у Лешку, о свему се огласио Петковић

Foto: Printskrin/Jutjub/Drejtesia ne Kosove

 

- Politika dvostrukih standarda Prištine je jasna — dozvoljeno je okupljanje desetina hiljada Albanaca u znak podrške zločincima takozvane OVK, ali je zabranjeno okupljanje nekoliko stotina srpske dece koja su želela da uživaju u zabavnom programu - istakao je Petar Petković na jednoj od društvenih mreža.

foto Kancelarija za KiM

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Nelly iz Loznice više od dve decenije gradi proizvodnju koja danas stiže na 22 tržišta

Nelly iz Loznice više od dve decenije gradi proizvodnju koja danas stiže na 22 tržišta