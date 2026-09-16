KURTIJU SMETAJU I DEČJE PREDSTAVE! Policija lažne države "demonstrirala silu" u Lešku, o svemu se oglasio Petković
DIREKTOR Kancelarije za KiM, Petar Petković saopštio je da su pripadnici takozvane kosovske policije sinoć prekinuli i zabranili izvođenje mađioničarske predstave organizovane za najmlađe u Domu kulture u Lešku.
- Politika dvostrukih standarda Prištine je jasna — dozvoljeno je okupljanje desetina hiljada Albanaca u znak podrške zločincima takozvane OVK, ali je zabranjeno okupljanje nekoliko stotina srpske dece koja su želela da uživaju u zabavnom programu - istakao je Petar Petković na jednoj od društvenih mreža.
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