Sjajan start za Srpkinju: Teodora Kostović u osmini finala turnira u Brazilu

SRPSKA teniserka Teodora Kostović plasirala se u drugo kolo turnira u Sao Paolu, pošto je pobedila Viktoriju Loizu Baros sa 6:2, 6:4.

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Opravdala je 186. na VTA listi ulogu favorita i bez većih problema je savladala mladu 16-godinjšu Brazilku.

Kostovićeva je odmah napravila brejk, potom je u petom gemu uradila isto i ubrzo privela kraju prvi set.

Ključni trenutak drugog dela susreta bio je deveti gem kad je Srpkinja oduzela servis rivalki i potom sigurno odservirala za pobedu.

Teodora Kostović će u osmini finala igrati protiv Letone Darje Semenistaje.

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