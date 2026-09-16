"ZMIJA" ČINILA ZVERSTVA PO CELOM KOSMETU: Ko je Hašim Tači, bivši lider tzv. OVK kojem će danas biti izrečena presuda

DANAS u 10 časova pred Specijalizovanim većima Kosova u Hagu počinje izricanje prvostepene presude nekadašnjim vođama tzv. OVK (Oslobodilačka vojska Kosova) Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasnićiju i Redžepu Seljimiju.

Foto: Printskrin/Jutjub/Newsmax Balkans

Tužilaštvo traži maksimalne kazne zatvora od po 45 godina zatvora, tereti ih za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti u periodu između marta 1998. i septembra 1999. godine.

Nekadašnji čelnici Glavnog štaba tzv. OVK optuženi su po individualnoj krivičnoj odgovornosti u ukupno 10 tačaka. Optužnica ih tereti za progon, ubistva, mučenja, proizvoljna zatvaranja i prisilne nestanke na više od 40 lokacija na KiM i u severnoj Albaniji.

Za šta je optužen Hašim Tači uz ostale nekadašnje lidere OVK?

Zločini su obuhvatili najmanje 407 pritvorenika, od kojih je minimum 102 ubijeno, a žrtve su bili Srbi, Romi, Aškalije, kao i Albanci označeni kao politički protivnici ili saradnici srpskih vlasti. Tokom dugotrajnog dokaznog postupka, tužilaštvo je navodilo da su optuženi delovali sa pozicija moći i svesno sprovodili nasilje kako bi preuzeli potpunu kontrolu nad celom teritorijom.

Zastupnici žrtava posebno su ukazivali na izuzetnu surovost prema zarobljenima. Sa druge strane, timovi odbrane zahtevali su oslobađajuće presude, tvrdeći da tzv. OVK nije imala jedinstvenu komandnu strukturu niti stvarni uticaj na terenu.

U korist odbrane svedočili su i nekadašnji visoki zvaničnici SAD i NATO-a, među kojima su Vesli Klark, Džejms Rubin i Kristofer Hil. Suđenje je počelo u aprilu 2023. godine, nakon što su optuženi uhapšeni i prebačeni u Hag krajem 2020.

Tokom procesa saslušano je 134 svedoka i izvedeno oko 3.000 materijalnih dokaza. Današnja odluka je prvostepena i obe strane imaju pravo žalbe.

Ko je Hašim Tači?

Pored ovog procesa, protiv Hašima Tačija se vodi i odvojeni postupak zbog ometanja pravde, gde se traži dodatnih šest godina zatvora. Emitovanje samog izricanja presude dostupan je javnosti uz odlaganje od 10 minuta.

Hašim Tači, poznat pod nadimkom "Zmija" iz ratnih vremena dok je bio komandant OVK, je rođen 24. aprila 1968. godine u selu Broćna. Studirao je istoriju u Prištini, pa je nastavio visoko obrazovanje u Švajcarskoj.

Početkom 90-ih godina prošlog veka se priključio Narodnom pokretu Kosova (LPK) iz koje su kasnije ponikli mnogi pripadnici tzv. OVK. Politički uspon počinje na pregovorima u Rambujeu početkom 1999. kada je on izabran za predstavnika kosovsko-albanske delegacije.

Prihvatio je u martu 1999. godine sporazum sa ciljem da se zaustavi rat na Kosovu i Metohiji. Albanska strana je prihvatila sporazum iako on zvanično nikada nije stupio na snagu jer ga je odbila delegacija SRJ (Savezne Republike Jugoslavije) što je ubrzo dovelo do NATO bombardovanja Jugoslavije

(Alo!)

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