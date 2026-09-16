JUČE SMO SE "BRZO NAPLATILI"! Evo današnjih goleada u prvom poluvremenu

LIDER Albanskog foruma, potpredsednik Vlade Crne Gore i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj saopštio je da je predsedništvo tog političkog saveza usvojilo zaključak kojim ga je zadužilo da premijera Milojka Spajića upozna sa zahtevima i predloži konkretne rokove za njihovu realizaciju. Ova informacija procurila je u javnost i unela nevericu u vladajućoj većini.