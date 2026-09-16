Tip fudbal

JUČE SMO SE "BRZO NAPLATILI"! Evo današnjih goleada u prvom poluvremenu

Немања Пејчић

16. 09. 2026. u 08:32

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЈУЧЕ СМО СЕ БРЗО НАПЛАТИЛИ! Ево данашњих голеада у првом полувремену

Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank / imago sportfotodienst / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Sreda

18.30 Norderštet - Hanoveršer |2+ (1.95)

21.00 Bajer Leverkuzen - Celje |2+ (1.72)

Kvota: 3.35

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