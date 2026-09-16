JUČE SMO SE "BRZO NAPLATILI"! Evo današnjih goleada u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Sreda
18.30 Norderštet - Hanoveršer |2+ (1.95)
21.00 Bajer Leverkuzen - Celje |2+ (1.72)
Kvota: 3.35
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
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