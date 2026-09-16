Fudbal

Hrvat zvao Srbina iz Vukovara u reprezentaciju!

М.П.

16. 09. 2026. u 08:29

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Novi selektor fudbalske reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata Zlatko Dalić objavio je svoj prvi spisak po stupanju na funkciju.

Хрват звао Србина из Вуковара у репрезентацију!

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Stephanie Scarbrough

Između ostalog, na prvom spisku od 26 igrača je niz internacionalaca - pre svega Brazilaca - ali i jedan Srbin. U pitanju je Saša Ivković koji će biti jedan od najvećih aduta Zlatka Dalića u narednom periodu.

Nekadašnji mladi reprezentativac Srbije i talenat Partizana nikada nije zaigrao za "A" državni tim Srbije, a u međuvremenu dobio je državljanstvo UAE u kome igra godinama. Stigao je još davne 2019. godine kada je potpisao za Banijas, pa je posle pet godina prešao u Al Vahdu, dok je od letos čas Al Vasla.

Noushad Thekkayil/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

 

Momak rođen u Vukovaru 1993. godine inače nije prvi put na spisku Emirata, nego je do sada odigrao već osam utakmica, sve tokom 2025. godine. Dao je čak i gol Siriji u prijateljskoj utakmici.

Dalić je odlučio da ga vrati jer veruje u njegovo iskustvo da će moći da mu pomogne u budućnosti, dok je takođe siguran i da bi mnogo toga moglo da mu olakša i što pričaju istim jezikom - što će olakšati prenošenje instrukcija fudbalerima iz Emirata. Zato je Ivković uvršten na spisak i već 24. septembra trebalo bi da debituje za Emirate protiv Jemena.

Inače, osim u Partizanu, Ivković je bio u ČSK Čelarevu, Teleoptiku, OFK Bačkoj, kao i Voždovcu u kome je ostavio najdublji trag u domaćem fudbalu. Takođe, odlične partije ovaj štoper pružao je za izraelski Ašdod i slovenački Maribor.

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