Hrvat zvao Srbina iz Vukovara u reprezentaciju!
Novi selektor fudbalske reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata Zlatko Dalić objavio je svoj prvi spisak po stupanju na funkciju.
Između ostalog, na prvom spisku od 26 igrača je niz internacionalaca - pre svega Brazilaca - ali i jedan Srbin. U pitanju je Saša Ivković koji će biti jedan od najvećih aduta Zlatka Dalića u narednom periodu.
Nekadašnji mladi reprezentativac Srbije i talenat Partizana nikada nije zaigrao za "A" državni tim Srbije, a u međuvremenu dobio je državljanstvo UAE u kome igra godinama. Stigao je još davne 2019. godine kada je potpisao za Banijas, pa je posle pet godina prešao u Al Vahdu, dok je od letos čas Al Vasla.
Momak rođen u Vukovaru 1993. godine inače nije prvi put na spisku Emirata, nego je do sada odigrao već osam utakmica, sve tokom 2025. godine. Dao je čak i gol Siriji u prijateljskoj utakmici.
Dalić je odlučio da ga vrati jer veruje u njegovo iskustvo da će moći da mu pomogne u budućnosti, dok je takođe siguran i da bi mnogo toga moglo da mu olakša i što pričaju istim jezikom - što će olakšati prenošenje instrukcija fudbalerima iz Emirata. Zato je Ivković uvršten na spisak i već 24. septembra trebalo bi da debituje za Emirate protiv Jemena.
Inače, osim u Partizanu, Ivković je bio u ČSK Čelarevu, Teleoptiku, OFK Bačkoj, kao i Voždovcu u kome je ostavio najdublji trag u domaćem fudbalu. Takođe, odlične partije ovaj štoper pružao je za izraelski Ašdod i slovenački Maribor.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Povreda bila jača: Dušan Lajović predao meč na turniru u Poljskoj
15. 09. 2026. u 22:55
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Upozorenje NATO admirala: "Ne govorim ovo da bih uplašio ljude, ali ruski udar preti mnogo ranije nego što smo mislili!"
BIVŠI predsednik Vojnog odbora NATO alijanse, Rob Bauer, kaže da bi Rusija mogla da obnovi sposobnost napada na ovaj savez u roku od otprilike tri godine, čak i dok traje rat u Ukrajini, kao i da bi mogla da ima podsticaj da testira Severnoatlantski savez ograničenim napadom.
14. 09. 2026. u 17:48
Komentari (0)