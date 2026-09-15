Đere pobedio u Poljskoj: Hrvat sledeći protivnik!
SRPSKI teniser Laslo Đere prošao je u osminu finala čelendžera u Šćećinu (Poljska). On je pobedio Johana Niklesa sa 6:7(6), 6:3, 6:0.
Velika borba vodila se u prvom setu, ali je u ključnim trenucima bolji bio Švajcarac i došao je do prednosti.
Ipak, od tog momenta krenula je dominacija 183. na ATP listi. Dobio je naredne seta, a rivalu je prepustio samo tri gema.
Posebno je teniser iz Sente bio dominantan u trćem delu meča u kom 397. igrač sveta nije osvojio nijedan gem.
Laslo Đere će u osmini finala igrati protiv Hrvata Luke Mikruta koji je postavljen za osmog nosioca.
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