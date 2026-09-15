Tenis

Đere pobedio u Poljskoj: Hrvat sledeći protivnik!

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

15. 09. 2026. u 20:03

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SRPSKI teniser Laslo Đere prošao je u osminu finala čelendžera u Šćećinu (Poljska). On je pobedio Johana Niklesa sa 6:7(6), 6:3, 6:0.

Ђере победио у Пољској: Хрват следећи противник!

Foto: Daniel LEAL / AFP / Profimedia

Velika borba vodila se u prvom setu, ali je u ključnim trenucima bolji bio Švajcarac i došao je do prednosti.

Ipak, od tog momenta krenula je dominacija 183. na ATP listi. Dobio je naredne seta, a rivalu je prepustio samo tri gema.

Posebno je teniser iz Sente bio dominantan u trćem delu meča u kom 397. igrač sveta nije osvojio nijedan gem.

Laslo Đere će u osmini finala igrati protiv Hrvata Luke Mikruta koji je postavljen za osmog nosioca.

BONUS VIDEO:  BEOGRAD NA NOGAMA: Ovako se na ulicama slavilo olimpijsko zlato Novaka Đokovića

 

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DAN KAD JE SVET BIO NA PRAGU SVETSKOG RATA: Američki pilot ubijen iznad Kube - sekunde delile od nuklearne katastrofe
Panorama

0 0

DAN KAD JE SVET BIO NA PRAGU SVETSKOG RATA: Američki pilot ubijen iznad Kube - sekunde delile od nuklearne katastrofe

U SUBOTU 27. oktobra 1962, na dan koji će ostati zapamćen kao najopasniji trenutak Hladnog rata, američki izviđački avion U-2 kojim je upravljao major Rudolf Anderson Mlađi oboren je iznad istečne Kube. Bio je to jedini američki smrtni slučaj direktno izazvan neprijateljskom vatrom tokom Kubanske raketne krize / trenutak kad je diplomatska napetost postala smrtonosna stvarnost i kad se svet opasno približio nuklearnom sukobu.

15. 09. 2026. u 16:47

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
GODINAMA JE NA VISOKOJ FUNKCIJI: Evo čime se bavi sestra Cece Ražnatović

GODINAMA JE NA VISOKOJ FUNKCIJI: Evo čime se bavi sestra Cece Ražnatović