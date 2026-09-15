ŠEŠELJ: Antisrpske, ljudskopravaške, nevladine organizacije određuju kandidate blokaderske liste
MI srpski radikali hoćemo da damo svoj doprinos da se u Srbiji ne sprovode makedonski, beloruski, kazahstanski, gruzijski, ukrajinski ili bilo koji drugi scenario, kaže zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.
- Političke stranke kao što su DS, LSV, PSG i ostali su podržali blokadersku listu zato što u njima vide svoje predstavnike, da će oni biti nastavljači njihove politike! - upozorio je Šešelj za Informer TV.
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