ŠEŠELJ: Antisrpske, ljudskopravaške, nevladine organizacije određuju kandidate blokaderske liste

.@AlekSeselj: Mi srpski radikali hoćemo da damo svoj doprinos da se u Srbiji ne sprovode makedonski, beloruski, kazahstanski, gruzijski, ukrajinski ili bilo koji drugi scenario. To je naš najsnažniji motiv da na izbore izađemo na zajedničkoj listi „Aleksandar Vučić — Ujedinjena… pic.twitter.com/46SgXQKYGJ — Srpski radikali (@srpski_radikali) September 14, 2026