RAZLIKA OD ČAK 1.750 GODINA, BROJKE NE LAŽU: Evo koliki je prosek starosti tzv. studentske liste, a koliki "Ujedinjene Srbije"
NAZIV tzv. studentske liste, očigledno se na tom samo i zadržao. Shodno strukturi pomenute liste, teško se može reći da je ona zaista studentska i da je popunjena mladim i perspektivnim ljudima.
Podsećamo, prosečna starost kandidata na tzv. studentskoj listi iznosi čak 50,66 godina, dok je prosek na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" 43,5 godine.
Dakle, ovde nije reč o mladim ljudima, a kamo li o studentima.
Kada se uporedi ukupan zbir godina sa blokaderske liste koju predstavljaju kao studentsku listu i zbor godina sa liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", lista blokadera starija je u zbiru čak 1.750 godina.
Studenti na Vučićevoj listi
- Miloš Pavlović, koji se nalazi na 27. mestu liste
- Student Pravnog fakulteta Vukašin Vučićević
- Luka Lalošević iz Rume
- Marija Stanković iz Žitorađe
- Vladimir Balać iz Futoga
- Anja Ranković iz Novog Kneževca
- Vukašin Đoković iz Novog Sada
- Lazar Aksentijević iz Zvečana, koji je naveden kao doktorand – student
- Anđelija Hajdana Bakalović iz Beograda,
- Nina Trnavac iz Užica,
- Luka Žarić iz Sremske Mitrovice
- Jovana Aranđelović iz Beograda
- Ilijana Pavlović iz Titela
Pri kraju liste nalaze se i Milica Radić, Simona Majkić, koja je navedena kao student prava, Tamara Rnjaković, Milica Šujdović, Mina Marić, Željko Zdravković i Vojin Živanović
Sa druge strane, takozvani studenti u blokadi su narodu ponudili uglavnom političku gerijatriju.
Nosilac liste je Ilija Srdanović (56), dok su među poznatijim kandidatima Zlatko Kokanović (50), Tihomir Stanić (65), Jovo Bakić (56), Dejan Šoškić (59), bivši guverner Narodne banke Srbije, za kog je Vučić nekoliko puta izjavio da bi ga „stavili za premijera kako bi ponovo uništio dinar"... U prvi plan iskočilo je i ime Dejana Bodiroge (53).
Maske su napokon pale!
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić govorio je o tome.
- Dakle, nikakva studentska lista - na njoj nema studenata, stvarni lideri su Pajtić i Dušan Petrović - rekao je Vučić.
Vučić je naglasio da je on sa druge strane „nosilac liste stvarno slobodnih ljudi, koji hoće da brane demokratiju u ovoj zemlji, koji neće da dozvole totalitarizam“.
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