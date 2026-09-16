NASRTAO NA ŽENE I GAĐAO IH DELOVIMA KOMPJUTERA: Prvi na tzv. studentskoj listi bi nasiljem rešavao sve, zar im je to bolja Srbija?

BLOKADERI su objavili svoju dugo najavljivanu i sakrivanu listu onih koji bi da vladaju. Na samom vrhu tzv. studentske liste nalazi se Ilija Srdanović. Sve je osim studenta, i čoveka koji bi nešto bolje mogao da donese Srbiji. Evo i zašto...

Foto: Printskrin/Jutjub/Da sam ja NEKO

Naime, 2010. godine, zbog agresivnog ponašanja u vidu bacanja delova kompjutera u kancelarijama i prijemnoj ambulanti pred pacijentima, napadima na koleginice u vidu davljenja i hvatanja za kragnu, tadašnja direktorka Nada Čemerlić Ađić premešta Iliju Srdanovića u Klinički centar Vojvodine (KCV) na godinu dana kao trajnog konsultanta kako bi ga dislocirala sa Instituta za kardio-vaskularne bolesti (KVB). On tada postaje veliki protivnik DS režima.

11.11.2016.godine (nakon promene vlasti), kao veliki simpatizer i podržavalac SNS imenovan je za Upravnika Klinike za kardiologiju gde je bio do 17.12.2018. U tom periodu je nastavio sa agresivnim ponašanjem prema kolegama i pacijentima, sa vređanjem, omalovažavanjem kolega, vikanjem i neprimerenim ponašanjem na radnom mestu. Bilo je mnogo pritužbi direktoru na njegov rad, ali niko se iz straha nije usuđivao da pismeno podnese prijavu. Zbog navedenog ponašanja, smenjen je sa mesta upravnika 17.12.2018.

Postavlja se pitanje, kako neko sa ovako "krasnom" biografiom može da se nađe na bilo kakvoj listi i kako im uopšte pada na pamet da će neko sklon agresiji i nasilju, sutra moći mirnim načinom da reši ne neki problem. Zamislite kako bi država izgledala da je ovakvi vode... Zar je to bolja i lepša i Srbija?

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