OČEKUJU PRIVILEGIJE, A NEALBANCE DISKRIMINIŠU: Telal Đeljošaj obznanio pretenzije albanskog foruma i zatresao većinu
LIDER Albanskog foruma, potpredsednik Vlade Crne Gore i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj saopštio je da je predsedništvo tog političkog saveza usvojilo zaključak kojim ga je zadužilo da premijera Milojka Spajića upozna sa zahtevima i predloži konkretne rokove za njihovu realizaciju. Ova informacija procurila je u javnost i unela nevericu u vladajućoj većini.
Dopis Spajiću još nije zvanično upućen. Nezvanično se pominje da bi, ako se zahtevi ne ispune, čak i opstanak njihovih predstavnika u izvršnoj vlasti mogao biti doveden u pitanje.
Albanci traže da Ulcinj dobije status grada i da se smeni nedavno imenovana direktorka Srednje mešovite škole u tom gradu Snežana Živanović, za koju Đeljošaj tvrdi da ne zna albanski jezik, a što je jedan od uslova za direktorsko mesto u školama u manjinskim sredinama. Traže i da se upravljanje morskim dobrom vrati primorskim opštinama, da se realizuju kapitalni projekti u manjinskim sredinama.
Partija
ALBANSKI forum je ove godine prerastao iz koalicije u jedinstvenu partiju. Imaju dvojicu ministra u Vladi - Nika Đeljošaja i Maraša Dukaja, koji je ministar javne uprave. U parlamentu ih predstavljaju dvojica poslanika - Nikola Camaj, koji je i potpredsednik Skupštine, kao i Arton Čobi.
Zatim autentičnu političku zastupljenost Albanaca, slobodnu upotrebu nacionalnih simbola i albanskog jezika, proporcionalnu zastupljenost Albanaca u institucijama, podelu imovine između Tuzi i Podgorice i poboljšanje graničnih prelaza.
- Tačno je da je predsedništvo Albanskog foruma razmatralo pitanje realizacije sporazuma o formiranju Vlade i usvojilo zaključak kojim me je zadužilo da predsednika Vlade upoznam sa određenim zahtevima i predložim konkretne rokove za njihovu realizaciju - pokušao je da "opegla" situaciju Đeljošaj.
Dodao je da je njihova namera da ojačaju partnerstvo i zajednički preciziraju donamiku realizacije svih delova potpisanog sporazuma o formiranju nove izvršne vlasti.
Pitanje poznavanja albanskog jezika direktorke Živanović postalo je "kamen spoticanja" u odnosima predstavnika albanske zajednice i vlasti u Podgorici.
Ministarstvo prosvete navodi da izabrana kandidatkinja ima sertifikat o poznavanju albanskog jezika. A iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava poručuju da nacionalna pripadnost ne sme biti razlog za diskriminaciju niti privilegiju, da izbor mora počivati na stručnosti i zakonskim procedurama.
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