NEVEROVATNO! Srbija pobedila svetske gigante

VELIKI podvig!

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Budući Nacionalni stadion u Beogradu biće domaćin finalne utakmice Lige Evrope, koja će se odigrati 23. maja 2029. godine.

Glavni grad Srbije ostvario je nezapamćen sportsko-diplomatski podvig, pobedivši u trci neka od najvećih imena evropskog fudbala. U konkurenciji za ovaj prestižni meč bili su pariski „Park prinčeva“, dom Juventusa u Torinu, stadion Liona „Olimpik“, Nacionalna arena u Bukureštu, kao i stadion u Ankari.

Dodeljivanje domaćinstva predstavlja ogromno priznanje za Fudbalski savez Srbije (FSS) i potvrdu poverenja koje krovna organizacija ima u kapacitete naše zemlje za organizaciju događaja najvišeg međunarodnog ranga.

Foto: FSS

Pored toga što nastavlja politiku podrške fudbalski manje razvijenim sredinama, UEFA je ovom odlukom Beogradu dala priliku za nezapamćenu promociju pred očima čitavog sveta.

Generalni sekretar FSS Branko Radujko istakao je istorijsku važnost ovog trenutka za domaći fudbal:

- Reč je o drugom po značaju, atraktivnosti i prestižu finalu evropskih klupskih takmičenja, odmah posle Lige šampiona. To je ogromna stvar za sve nas i još odna potvrda velikog poverenja koje smo stekli. Posle odlično organizovanog Kongresa UEFA u Beogradu i poverenja koje smo dobili za organizaciju Evropskog prvenstva za mlade reprezentacije 2027. godine, sada nam je poveren još jedan impresivan fudbalski događaj. Sasvim sigurno svi možemo da budemo ponosni, ali nas očekuje i veliki posao“, izjavio je Radujko.

Foto: FSS

UEFA je istovremeno definisala i druga velika domaćinstva za naredni period. Dok će Beograd čekati 2029. godinu, „Nacionalna arena“ u Bukureštu ugostiće finale Lige Evrope 2028. Kada je reč o Ligi šampiona, finale 2028. igraće se na minhenskoj „Alijanc areni“, dok je 2029. godina rezervisana za obnovljeni „Kamp Nou“ u Barseloni.

Srbija će tako u razmaku od samo dve godine postati centar evropskog fudbala, prvo kroz Euro za mlade 2027, a potom i kroz veliki okršaj za trofej Lige Evrope 2029. godine.



