SRPSKA TROBOJKA SE VIJE NA KULI BEOGRAD: U čast Dana srpskog jednistva

POVODOM obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, Kula Beograd zasijala je večeras u bojama srpske trobojke.

Foto: printskrin BW

U saopštenju Belgrade Waterfront (BW) navodi se da je Kula Beograd obasjala prestonicu Srbije u "raskošnim tonovima srpske trobojke, pretvarajući svoju impozantnu fasadu u upečatljiv simbol nacionalnog ponosa".

"Crveno-plavo-bela projekcija zasijala je iznad Save i dodatno ulepšala panoramu Beograda, dok se najviša zgrada u Srbiji i regionu pridružila obeležavanju jednog od najznačajnijih datuma posvećenih srpskoj istoriji, slobodi i jedinstvu", dodaje se u saopštenju.

Foto: printskrin BW

Iz BW su podsetili da je današnji praznik ustanovljen u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je probojem Solunskog fronta započela završna faza oslobođenja Srbije u Prvom svetskom ratu. Naglasili su da Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave istovremeno predstavlja simbol zajedništva srpskog naroda u Srbiji i Republici Srpskoj i priliku da se istakne značaj nacionalne zastave kao jednog od najvažnijih državnih simbola.

Tanjug

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