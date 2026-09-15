Politika

SRPSKA TROBOJKA SE VIJE NA KULI BEOGRAD: U čast Dana srpskog jednistva

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

15. 09. 2026. u 22:23

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POVODOM obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, Kula Beograd zasijala je večeras u bojama srpske trobojke.

СРПСКА ТРОБОЈКА СЕ ВИЈЕ НА КУЛИ БЕОГРАД: У част Дана српског једниства

Foto: printskrin BW

U saopštenju Belgrade Waterfront (BW) navodi se da je Kula Beograd obasjala prestonicu Srbije u "raskošnim tonovima srpske trobojke, pretvarajući svoju impozantnu fasadu u upečatljiv simbol nacionalnog ponosa".

"Crveno-plavo-bela projekcija zasijala je iznad Save i dodatno ulepšala panoramu Beograda, dok se najviša zgrada u Srbiji i regionu pridružila obeležavanju jednog od najznačajnijih datuma posvećenih srpskoj istoriji, slobodi i jedinstvu", dodaje se u saopštenju.

Foto: printskrin BW

Iz BW su podsetili da je današnji praznik ustanovljen u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je probojem Solunskog fronta započela završna faza oslobođenja Srbije u Prvom svetskom ratu. Naglasili su da Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave istovremeno predstavlja simbol zajedništva srpskog naroda u Srbiji i Republici Srpskoj i priliku da se istakne značaj nacionalne zastave kao jednog od najvažnijih državnih simbola.

Tanjug

BONUS VIDEO - EV DAYS 2026 dani električnih vozila u Novom Sadu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Best Buy Award potvrdio da Maxi, prema izboru potrošača, pruža najbolju vrednost za novac u kategoriji celokupnog iskustva kupovine

Best Buy Award potvrdio da Maxi, prema izboru potrošača, pruža najbolju vrednost za novac u kategoriji celokupnog iskustva kupovine