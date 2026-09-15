SRPSKA TROBOJKA SE VIJE NA KULI BEOGRAD: U čast Dana srpskog jednistva
POVODOM obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, Kula Beograd zasijala je večeras u bojama srpske trobojke.
U saopštenju Belgrade Waterfront (BW) navodi se da je Kula Beograd obasjala prestonicu Srbije u "raskošnim tonovima srpske trobojke, pretvarajući svoju impozantnu fasadu u upečatljiv simbol nacionalnog ponosa".
"Crveno-plavo-bela projekcija zasijala je iznad Save i dodatno ulepšala panoramu Beograda, dok se najviša zgrada u Srbiji i regionu pridružila obeležavanju jednog od najznačajnijih datuma posvećenih srpskoj istoriji, slobodi i jedinstvu", dodaje se u saopštenju.
Iz BW su podsetili da je današnji praznik ustanovljen u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je probojem Solunskog fronta započela završna faza oslobođenja Srbije u Prvom svetskom ratu. Naglasili su da Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave istovremeno predstavlja simbol zajedništva srpskog naroda u Srbiji i Republici Srpskoj i priliku da se istakne značaj nacionalne zastave kao jednog od najvažnijih državnih simbola.
Tanjug
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