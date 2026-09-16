Fudbal

AU, ŠTA MU SRBIN URADI?! Kristijano Ronaldo ovakvu sramotu ne pamti

М.П.

16. 09. 2026. u 06:09 >> 07:00

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KAKAV meč!

АУ, ШТА МУ СРБИН УРАДИ?! Кристијано Роналдо овакву срамоту не памти

Hassan al Raisi / AFP / Profimedia

Srpski trener Vladimir Ivić priredio je nezapamćenu senzaciju u azijskoj Ligi šampiona, pošto je njegov Al Ain potpuno demolirao moćni Al Nasr rezultatom 4:0 i naneo Kristijanu Ronaldu jedan od najsramnijih poraza u karijeri.

Na otvaranju elitnog takmičenja, iskusni strateg iz Zrenjanina održao je taktički čas portugalskoj superzvezdi i njegovim saigračima, ostavivši preskupi saudijski tim bez ikakve šanse na terenu.

Al Nasr je u ovaj duel ušao u sjajnoj formi, sa šest pobeda u prethodnim mečevima, ali su protiv Ivićeve taktičke mašine pretrpeli potpuno poniženje. Potop gostiju najavljen je u 25. minutu kada je nakon velike greške odbrane El Husin Rahimi pogodio za vođstvo Al Aina.

FADEL SENNA / AFP / Profimedia

 

U drugom poluvremenu usledila je prava rapsodija domaćeg tima. Isti igrač je ubrzo duplirao prednost, da bi Sofijan Rahimi u 72. i Jorgos Jakumakis u 85. minutu dokrajčili nemoćnog Ronalda, Sadija Manea i Žoaa Feliksa za konačnih i ubedljivih 4:0.

Ivić je postavio neprobojan taktički bedem sa pet igrača u defanzivnoj liniji, u kojoj je zapaženu ulogu odigrao i mladi Đorđe Skoko. Odbrana tima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata delovala je besprekorno, potpuno neutralisavši napadački potencijal Saudijaca.

Nakon velikih uspeha na klupama PAOK-a, Makabija, Votforda i Krasnodara, bivši as Partizana je na kormilu Al Aina još jednom dokazao svetsku klasu i pokazao kako se taktičkom disciplinom ruše najveće fudbalske zvezde današnjice.
 

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