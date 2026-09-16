Fudbal

Bruno Duarte se zbog ovoga vratio kući: Bivši igrač Zvezde izazvao erupciju na tribinama i odveo Vasko u polufinale (VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

16. 09. 2026. u 07:52

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VRATIO se bivši fudbaler Crvene zvezde, Bruno Duarte u domovinu. Potpisao je za Vasko de Gamu, a sad je dočekao da ceo stadion "Sao Žanuario" skoči na noge zbog onoga što je uradio.

Бруно Дуарте се због овога вратио кући: Бивши играч Звезде изазвао ерупцију на трибинама и одвео Васко у полуфинале (ВИДЕО)

FOTO: Nayra Halm / imago sportfotodienst / Profimedia

On je postigao prvenac u novom klubu i to u pobedi nad Santa Feom sa 2:0 i jedan je od najzaslužnijih što se tim iz Rio de Žaneira plasirao u polufinale Kopa Sudamerikane.

Ovaj 30-godišnji napadač je u 37. minutu zatresao mrežu rivala za 1:0. Ispratio je centaršut Alana Saldivije i udarcem sa šest metara pogodio i izazvao veliku radost na tribinama.

Pobedu brazilskom klubu potvrdio je Dejvid u 65. minutu. On je tri minuta ranije ušao na terenu upravo umesto Bruna Duartea.

Vasko de Gama će u polufinalu Kopa Sudamerikane igrati protiv argentinskog velikana Boke Juniors.

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