Povreda bila jača: Dušan Lajović predao meč na turniru u Poljskoj
ZA razliku od Lasla Đerea, srpski teniser Dušan Lajović učešće na turniru u Šćećinu završio je u prvom kolu i to nakon što je predao meč Nemcu Dijegu Deduri.
Iskusni 36-godišnjak je to uradio pri rezultatu od 5:1 u prvom setu za 188. na ATP listi, a razlog je problem sa leđima.
Lajović je kod 4:0 zatražio medicinski tajm-aut, uspeo je da odigra još dva gema, ali bio je prinuđen da odustane, pa je 18-godišnjak iz Berlina prošao u osminu finala.
Možda je sve ovo posledica toga što je Lajović pre samo dva dana igrao finale Sevilje i nije stigao dovoljno da se spremi za turnir u Poljskoj.
Dijego Dedura će u narednom kolu igrati protiv Švajcarca Kilijana Feldbuša.
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