Tenis

Povreda bila jača: Dušan Lajović predao meč na turniru u Poljskoj

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

15. 09. 2026. u 22:55

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ZA razliku od Lasla Đerea, srpski teniser Dušan Lajović učešće na turniru u Šćećinu završio je u prvom kolu i to nakon što je predao meč Nemcu Dijegu Deduri.

Повреда била јача: Душан Лајовић предао меч на турниру у Пољској

FOTO: Ricardo Larreina / imago sportfotodienst / Profimedia

Iskusni 36-godišnjak je to uradio pri rezultatu od 5:1 u prvom setu za 188. na ATP listi, a razlog je problem sa leđima.

Lajović je kod 4:0 zatražio medicinski tajm-aut, uspeo je da odigra još dva gema, ali bio je prinuđen da odustane, pa je 18-godišnjak iz Berlina prošao u osminu finala.

Možda je sve ovo posledica toga što je Lajović pre samo dva dana igrao finale Sevilje i nije stigao dovoljno da se spremi za turnir u Poljskoj.

Dijego Dedura će u narednom kolu igrati protiv Švajcarca Kilijana Feldbuša.

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