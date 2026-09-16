PRESUDA VOĐAMA TZV. OVK TRAJAĆE DVA SATA: Danas odluka Haga za Tačija i saradnike, traži se 180 godina robije

OČEKUJE se da će izricanje presude četvorici bivših vođa tzv. OVK optuženim za ratne zločine, danas pred Specijalizovanim većima u Hagu trajati dva sata.

Foto: Koen van Weel/AFP/Profimedia

Prema saopštenju objavljenom na sajtu Specijalizovanih veća, izricanje presude počeće u 10 časova i trajati do 12 časova. Izricanje presude može se pratiti uživo ili preko sajta Specijalizovanih veća sa odlaganjem od 10 minuta.

Tužilaštvo je u završnoj reči zatražilo po 45 godina zatvora za optužene Hašima Tačija, Jakupa Krasnićija, Redžepa Seljimija i Kadrija Veseljija.

Optužnica ih tereti po osnovu individualne krivične odgovornosti u šest tačaka za zločine protiv čovečnosti i u četiri tačke za ratne zločine.

Prema optužnici, žrtve su bila lica koja nisu podržavala tzv. OVK i to Srbi, Romi, Aškalije, civili za koje je tzv. OVK smatrala da sarađuju sa srpskim vlastima, Albanci koji su podržavali Demokratski savez Kosova ili bili povezani sa tom strankom i sa drugim strankama za koje je tzv. OVK smatrala da su joj protivnici, Albanci koji se nisu pridružili tzv. OVK ili je nisu podržavali, lica za koje je tzv. OVK, na osnovu njihovog trenutnog ili bivšeg zaposlenja, smatrala da su joj protivnici, kao i oni koji su se družili sa Srbima.

Timovi odbrane optuženih tvrdili su tokom suđenja da tužilaštvo nije dokazalo navode optužnice i zatražili oslobađajuću presudu.

Optužene vođe tzv. OVK su u pritvoru u Hagu od hapšenja u novembru 2020. godine.

Tzv. OVK je tokom 1998. i 1999. godine izvršila brojne zločine, ubistva i otmice nad pripadnicima vojske i policije tadašnje Jugoslavije, civilima Srbima i drugim nealbancima, kao i Albancima koji nisu prihvatili da budu njeni pripadnici ili pomagači.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Šta piše u optužnici protiv Hašima Tačija i lidera OVK?