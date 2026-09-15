SVET U ŠOKU, SAUDIJCI U NOKAUTU! Naftovod van funkcije nedeljama — Ovo je udar koji menja sve, cena goriva će biti ASTRONOMSKA!

ZA POPRAVKU ključnog saudijskog naftovoda, pogođenog u napadu dronovima iračkih milicija, biće potrebno i do pet nedelja, izvestila je agencija AP pozivajući se na dobro obaveštene zvaničnike.

Foto Tanjug/AP/Abdulnasser Alseddik

Naftovod "Istok-Zapad", koji se proteže 1.200 kilometara kroz zemlju ka luci Janbu na Crvenom moru, ostaće uglavnom van funkcije tokom perioda popravke koji će trajati od tri do pet nedelja, navela je agencija.

Jedan zvaničnik je sugerisao da bi delovi infrastrukture mogli da funkcionišu dok se popravljaju pojedini segmenti naftovoda i glavna pumpna stanica, ali nije mogao da precizira kolike bi bile količine nafte koje bi mogle da prođu.

Cene nafte su početkom sedmice porasle za više od tri posto, pri čemu je referentna nafta tipa "brent" dostigla 109 dolara po barelu, nakon odluke saudijskih vlasti da zatvore naftovod koji je prošle sedmice pogođen.

Zalivska kraljevina je za napad okrivila milicije iz Iraka koje podržava Iran, dok je vlada u Bagdadu potvrdila da su bespilotne letelice došle sa iračke teritorije i osudila taj čin agresije.

Prema nekim izveštajima, irački borci su gađali naftovod u znak solidarnosti sa jemenskim Hutima – zvanično poznatim kao pokret Ansaralah – koji su prošle nedelje ostvarili značajne uspehe duž jemenske obale Crvenog mora, potisnuvši snage koje podržava Saudijska Arabija i zauzevši luke Moka i Dubab, kao i ključna ostrva na ulazu u moreuz Bab el Mandeb, koji predstavlja ključnu tačku za pomorski saobraćaj.

Saudijska Arabija, najveći svetski snabdevač naftom, preusmerila je svoj izvoz iz Persijskog zaliva ka Crvenom moru, s obzirom na to da je moreuz Ormuz i dalje zatvoren zbog sukoba između SAD i Irana.

Huti su u ponedeljak dodatno učvrstili kontrolu nad moreuzom Bab el Mandeb zauzimanjem strateških ostrva Veliki i Mali Haniš bez borbe, izvestio je AP pozivajući se na zvaničnike te grupe i snaga koje podržava Saudijska Arabija.

Jemenska grupa je istog dana saopštila da je ispalila desetine raketa i dronova na vazduhoplovnu bazu "Kralj Kalid" u gradu Hamis Mušait na jugu Saudijske Arabije. Napad je bio "precizan i naneo je veliku štetu" hangarima za avione, radarima, pistama i skladištima municije u tom objektu, izjavio je vojni portparol Huta, brigadni general Jahja Sari.

Udar je predstavljao "odgovor na eskalaciju tenzija od strane saudijskog režima i izvođenje više od 300 vazdušnih napada u proteklih pet dana", naglasio je Sari.

Portparol saudijske vojske, general-major Turki al-Malki, izjavio je da je 13 civila ranjeno tokom napada Huta na Hamis Mušait, ali nije potvrdio napad na vazduhoplovnu bazu.

Rijad je zatražio od Velike Britanije vojnu podršku kako bi zaustavio napredovanje Huta u Jemenu i odbio napade na saudijsku naftnu infrastrukturu, preneo je "Blumberg".

Prema navodima medija, predsednik SAD Donald Tramp je prošle nedelje odbio nekoliko zahteva saudijskog prestolonaslednika Muhameda bin Salmana da naredi vazdušne udare na Hute.

Premijer Velike Britanije Endi Bernam je pristao samo na slanje vojnih savetnika u Saudijsku Arabiju, navodi agencija. Bernam okleva da pruži dodatnu pomoć zbog bojazni da bi to moglo biti protumačeno kao podrška Trampovom ratu protiv Irana, koji je veoma nepopularan u Britaniji.

(rt.rs)

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