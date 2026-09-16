Mladi napadač heroj Reala: Elče bio blizu velikog boda, ali Espi ga je rastužio (VIDEO)
REAL Madrid je umalo prokockao dva gola prednosti, ali se u finišu pojavio mladi Karlos Espi i doneo je tri boda "kraljevićima" u duelu sa Elčeom (3:2).
Ništa posle prvog poluvremena nije slutilo da će na stadionu Manuel Martinez Valero biti uzbuđenja, ali i te kako ih je bilo.
Gosti su nakon 45 minuta imali prednost od 2:0. Matijas Dituro je u 25. minutu najpre postigao autogol, a onda je vođstvo duplirao Kilijan Mbape u 33. minutu.
Ipak, Elče se nije predao i uspeo je da izjednači rezultat. U 71. minutu Abijel Osorio je smanjio na 2:1, da bi u 83. radost na tribinama izazvao Fer Nino. Delovalo je u tim trenucima da će domaćin stići do velikog boda, no stiglo je razočarenje u prvom minutu nadoknade.
Žoze Murinjo je u 87. minutu na teren poslao poslednje adute - Endrika i Karlosa Espija. Upravo je mladi Španac bio heroj "kraljevića". Kilijan Mbape je pobegao, uposio je saigrača kome nije bilo teško da ubaci loptu u praznu mrežu.
Real Madrid je drugi na tabeli La Lige sa 15 bodova, isto ima i vodeća Barselona, ali ima i meč manje. Elče je na poslednjem 20. mestu sa dva boda.
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