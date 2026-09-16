Mladi napadač heroj Reala: Elče bio blizu velikog boda, ali Espi ga je rastužio (VIDEO)

REAL Madrid je umalo prokockao dva gola prednosti, ali se u finišu pojavio mladi Karlos Espi i doneo je tri boda "kraljevićima" u duelu sa Elčeom (3:2).

FOTO: Tanjug/AP/Alberto Saiz

Ništa posle prvog poluvremena nije slutilo da će na stadionu Manuel Martinez Valero biti uzbuđenja, ali i te kako ih je bilo.

Gosti su nakon 45 minuta imali prednost od 2:0. Matijas Dituro je u 25. minutu najpre postigao autogol, a onda je vođstvo duplirao Kilijan Mbape u 33. minutu.

Ipak, Elče se nije predao i uspeo je da izjednači rezultat. U 71. minutu Abijel Osorio je smanjio na 2:1, da bi u 83. radost na tribinama izazvao Fer Nino. Delovalo je u tim trenucima da će domaćin stići do velikog boda, no stiglo je razočarenje u prvom minutu nadoknade.

Žoze Murinjo je u 87. minutu na teren poslao poslednje adute - Endrika i Karlosa Espija. Upravo je mladi Španac bio heroj "kraljevića". Kilijan Mbape je pobegao, uposio je saigrača kome nije bilo teško da ubaci loptu u praznu mrežu.

🚨🇪🇸 CARLOS ESPI HAS WON IT IN THE 91ST MINUTE FOR REAL MADRID! 🤯🤯



Elche 2-3 Real Madrid.pic.twitter.com/OJmsPKFO1T — Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 15, 2026

Real Madrid je drugi na tabeli La Lige sa 15 bodova, isto ima i vodeća Barselona, ali ima i meč manje. Elče je na poslednjem 20. mestu sa dva boda.

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