IZBORI U SRBIJI: RIK proglasio listu "Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor"
REPUBLIČKA izborna komisija (RIK) proglasila je na današnjoj sednici izbornu listu "Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor" za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar, na kojima će učestvovati kao lista nacionalne manjine.
Član RIK-a Zoran Lukić rekao je da je izbornu listu u ime stranke "Savez vojvođanskih Mađara" predalo ovlašćeno lice Boris Bajić i da je utvrđeno 9.332 pravno valjanih pismenih izjava birača podrške toj listi, od potrebnih 5.000.
Za proglašenje liste glasalo je svih 19 prisutnih članova RIK-a.
Prethodno su članovi RIK-a jednoglasno listi "Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor" potvrdili status liste nacionalne manjine.
Takođe, članovi RIK-a doneli su i rešenje o imenovanju člana i zamenika člana RIK-a u proširenom sastavu na predlog podnosioca liste "Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor" a te funkcije obavljaće Nada Bakrač i Mirjana Nikolić.
Savez vojvođanskih Mađara predao je ranije danas Republičkoj izbornoj komisiji (RIK) listu sa 250 predloženih kandidata za predstojeće vanredne parlamentarne izbore i 9.531 overen potpis podrške građana.
Tanjug
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