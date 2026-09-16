NA SNAZI AKCIJA "VIHOR": Novi detalji pucnjave u Beogradu
U BEOGRADU se noćas tri sata nakon ponoći odigrala sačekuša u kojoj je ranjen Dušan K. (41).
Prema prvim nezvaničnim infomracijama, nepoznati, maskirani napadač sačekao je žrtvu u hodniku zgrade i u njega ispalio više hitaca u trenutku kada je prilazio svom stanu, nakon čega je pobegao u nepoznatom pravcu.
Ranjeni muškarac je kolima Hitne pomoći hitno prevezen u bolnicu. Zahvaljujući brzoj reakciji lekarskog tima, njegovo stanje je stabilizovano i on se trenutno nalazi van životne opasnosti.
Proglašena akcija "Vihor"
Odmah po prijavi pucnjave, u glavnom gradu bila je proglašena akcija „Vihor“. Jake policijske snage blokirale su taj deo grada, dok su patrole češljale sve ključne saobraćajnice i izlaze.
"Način na koji je zločin izveden - sačekuša direktno ispred ulaznih vrata stana i maskirani napadač - ukazuje na to da je žrtva praćena i da je napadač tačno znao kada će stići kući- kaže izvor "Telegrafa"-
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