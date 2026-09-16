Fudbal

Još nije kraj: Mesi dobio poziv u reprezentaciju, evo šta se krije iza odluke selektora

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

16. 09. 2026. u 07:35

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

LIONEL Mesi se nedavno oprostio od reprezentacije Argentine. Uprkos tome on se našao na spisku selektora Lionela Skalonija za naredni prozor nacionalnih timova.

Још није крај: Меси добио позив у репрезентацију, ево шта се крије иза одлуке селектора

Foto: Paul ELLIS/AFP/Profimedia

Otkriveno je koji se razlog krija iza ovakve odluke stratega "gaučosa". Naime, fudbalskom čarobnjaku iz Rosarija će biti priređen oproštaj.

Kako javlja Fabricio Romano, to će desiti 6. oktobra na prijateljskoj utakmici protiv Benina na stadionu "Monumental" u Buenos Ajresu.

Pre toga će Argentina odmeriti još snage sa Bolivijom i Burkinom Faso, ali nije poznato da li će sjajni vezista igrati te utakmice.

Mesi je za "gaučose" upisao 207 utakmica, postigao je 125 golova i zabeležio 68 asistencija.

Član Inter Majamija je sa Argentinom osvojio dve Kopa Amerike, Svetsko prvenstvo i Finalisimu, a poslednji ples u dresu sa nacionalnim grbom imaće u domovini.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NE PODNOSIM JE, FOLIRA SE Zorica Marković izvređala Viki Miljković - Dosadila je Bogu i narodu

"NE PODNOSIM JE, FOLIRA SE" Zorica Marković izvređala Viki Miljković - "Dosadila je Bogu i narodu"