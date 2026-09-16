Još nije kraj: Mesi dobio poziv u reprezentaciju, evo šta se krije iza odluke selektora
LIONEL Mesi se nedavno oprostio od reprezentacije Argentine. Uprkos tome on se našao na spisku selektora Lionela Skalonija za naredni prozor nacionalnih timova.
Otkriveno je koji se razlog krija iza ovakve odluke stratega "gaučosa". Naime, fudbalskom čarobnjaku iz Rosarija će biti priređen oproštaj.
Kako javlja Fabricio Romano, to će desiti 6. oktobra na prijateljskoj utakmici protiv Benina na stadionu "Monumental" u Buenos Ajresu.
Pre toga će Argentina odmeriti još snage sa Bolivijom i Burkinom Faso, ali nije poznato da li će sjajni vezista igrati te utakmice.
Mesi je za "gaučose" upisao 207 utakmica, postigao je 125 golova i zabeležio 68 asistencija.
Član Inter Majamija je sa Argentinom osvojio dve Kopa Amerike, Svetsko prvenstvo i Finalisimu, a poslednji ples u dresu sa nacionalnim grbom imaće u domovini.
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