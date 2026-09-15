Politika

UPRKOS BLOKADERIMA I SVIMA KOJI SU ŽELELI DA ZASUTAVE RADOVE: Još jedna pobeda vizije Vučića, finale Lige Evrope 2029. igraće se u Beogradu

T.J.

15. 09. 2026. u 12:42

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UPRKOS bitangama s Nove i N1, uprkos onima koji su godinama pokušavali da zaustave izgradnju Nacionalnog stadiona, i uprkos opozicionim političarima poput Miloša Jovanovića koji su išli da zaustavljaju radove - stigla je potvrda iz UEFA-e: finale Lige Evrope 2029. godine igraće se u Beogradu, na Nacionalnom stadionu. Još jedna pobeda vizije Aleksandra Vučića i Srbije koja danas gradi ono što su drugi pokušavali da sruše.

УПРКОС БЛОКАДЕРИМА И СВИМА КОЈИ СУ ЖЕЛЕЛИ ДА ЗАСУТАВЕ РАДОВЕ: Још једна победа визије Вучића, финале Лиге Европе 2029. играће се у Београду

Foto: Printskrin

Posebnu težinu ovoj informaciji daje činjenica da je vest o odluci UEFA objavila i opoziciona Nova.rs. Ironično je da medij koji je godinama kritikovao projekte vlasti sada objavljuje vest koja predstavlja značajnu potvrdu opravdanosti izgradnje Nacionalnog stadiona i pozicije Beograda kao domaćina velikih evropskih sportskih događaja.

Odluka UEFA predstavlja značajno priznanje za Srbiju i Beograd, koji će 2029. godine ugostiti jedan od najvažnijih događaja evropskog klupskog fudbala.

Posebno je značajno što dolazi nakon višegodišnjih političkih napada na projekat Nacionalnog stadiona i pokušaja da se njegova izgradnja zaustavi.

Među političarima koji su se otvoreno protivili izgradnji stadiona bio je i lider Novog DSS-a Miloš Jovanović, koji je učestvovao u aktivnostima opozicije usmerenim protiv radova na ovom projektu.

Danas, međutim, stiže odluka UEFA da upravo Nacionalni stadion bude domaćin finala Lige Evrope 2029. godine.

Tako je projekat koji su pojedini opozicioni političari i mediji godinama osporavali dobio priliku da ugosti jedan od najvećih evropskih fudbalskih spektakala.

Ironija je utoliko veća što o tom uspehu sada izveštava i Nova.rs — medij koji je godinama bio među najglasnijim kritičarima izgradnje Nacionalnog stadiona.

Odluka UEFA tako predstavlja novu potvrdu da Srbija ulaže u infrastrukturu koja može da joj donese organizaciju najznačajnijih međunarodnih sportskih događaja i dodatno pozicionira Beograd na evropskoj sportskoj mapi.

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