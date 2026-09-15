UPRKOS BLOKADERIMA I SVIMA KOJI SU ŽELELI DA ZASUTAVE RADOVE: Još jedna pobeda vizije Vučića, finale Lige Evrope 2029. igraće se u Beogradu

UPRKOS bitangama s Nove i N1, uprkos onima koji su godinama pokušavali da zaustave izgradnju Nacionalnog stadiona, i uprkos opozicionim političarima poput Miloša Jovanovića koji su išli da zaustavljaju radove - stigla je potvrda iz UEFA-e: finale Lige Evrope 2029. godine igraće se u Beogradu, na Nacionalnom stadionu. Još jedna pobeda vizije Aleksandra Vučića i Srbije koja danas gradi ono što su drugi pokušavali da sruše.

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Posebnu težinu ovoj informaciji daje činjenica da je vest o odluci UEFA objavila i opoziciona Nova.rs. Ironično je da medij koji je godinama kritikovao projekte vlasti sada objavljuje vest koja predstavlja značajnu potvrdu opravdanosti izgradnje Nacionalnog stadiona i pozicije Beograda kao domaćina velikih evropskih sportskih događaja.

Odluka UEFA predstavlja značajno priznanje za Srbiju i Beograd, koji će 2029. godine ugostiti jedan od najvažnijih događaja evropskog klupskog fudbala.

Posebno je značajno što dolazi nakon višegodišnjih političkih napada na projekat Nacionalnog stadiona i pokušaja da se njegova izgradnja zaustavi.

Među političarima koji su se otvoreno protivili izgradnji stadiona bio je i lider Novog DSS-a Miloš Jovanović, koji je učestvovao u aktivnostima opozicije usmerenim protiv radova na ovom projektu.

UEFA saopštila da će se finale Lige Evrope igrati u Srbiji i to na Nacionalnom stadionu https://t.co/3SdMyERhmJ — nova.rs (@novarsonline) September 15, 2026

Danas, međutim, stiže odluka UEFA da upravo Nacionalni stadion bude domaćin finala Lige Evrope 2029. godine.

Tako je projekat koji su pojedini opozicioni političari i mediji godinama osporavali dobio priliku da ugosti jedan od najvećih evropskih fudbalskih spektakala.

Ironija je utoliko veća što o tom uspehu sada izveštava i Nova.rs — medij koji je godinama bio među najglasnijim kritičarima izgradnje Nacionalnog stadiona.

Odluka UEFA tako predstavlja novu potvrdu da Srbija ulaže u infrastrukturu koja može da joj donese organizaciju najznačajnijih međunarodnih sportskih događaja i dodatno pozicionira Beograd na evropskoj sportskoj mapi.