Politika

SRBIJA SE DIGLA NA NOGE! Građani masovno daju podršku listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" (VIDEO)

В.Н.

11. 09. 2026. u 16:58

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NAROD širom zemlje okuplja se u ogromnom broju kako bi svojim potpisom pružili jasnu i nedvosmislenu podršku politici stabilnosti, rasta i zajedništva.

СРБИЈА СЕ ДИГЛА НА НОГЕ! Грађани масовно дају подршку листи Александар Вучић - Уједињена Србија (ВИДЕО)

FOTO: Novosti

Potpisivanje podrške organizovano je širom Srbije. 

Na svim lokacijama došlo je do masovnog odziva.

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