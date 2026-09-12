ZBOGOM MORE, ODOH U PLANINE: Neda Ukraden posle leta na primorju svratila na Rtanj (FOTO)
IAKO je tokom leta imala brojne nastupe, pop diva Neda Ukraden uspevala je da pronađe vreme za odmor i uživanje sa porodicom.
Nekoliko meseci provodila je u svojoj kući u Lepetanima, gde se vraćala između nastupa i koristila svaki slobodan trenutak da uživa u moru.
Pevačica je i 76. rođendan proslavila na primorju, i to u glamuroznom izdanju, na jahti, u društvu najbližih. Posle dugog i dinamičnog leta, Neda je pre povratka u Beograd odlučila da promeni ambijent i još malo uživa u prirodi.
Tako je svratila na planinu Rtanj, gde je napravila predah pred nastavak obaveza. Posle mora, sunca i jahte, vreme je bilo za planinski vazduh, a Neda je svojim duhovitim komentarom najbolje opisala promenu ambijenta:
- Zbogom more, odoh u planine – rekla je Neda za naš list.
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