ZBOGOM MORE, ODOH U PLANINE: Neda Ukraden posle leta na primorju svratila na Rtanj (FOTO)

IAKO je tokom leta imala brojne nastupe, pop diva Neda Ukraden uspevala je da pronađe vreme za odmor i uživanje sa porodicom.

Foto: Privatna arhiva

Nekoliko meseci provodila je u svojoj kući u Lepetanima, gde se vraćala između nastupa i koristila svaki slobodan trenutak da uživa u moru.

Pevačica je i 76. rođendan proslavila na primorju, i to u glamuroznom izdanju, na jahti, u društvu najbližih. Posle dugog i dinamičnog leta, Neda je pre povratka u Beograd odlučila da promeni ambijent i još malo uživa u prirodi. Foto: Privatna arhiva

Tako je svratila na planinu Rtanj, gde je napravila predah pred nastavak obaveza. Posle mora, sunca i jahte, vreme je bilo za planinski vazduh, a Neda je svojim duhovitim komentarom najbolje opisala promenu ambijenta:

- Zbogom more, odoh u planine – rekla je Neda za naš list.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć