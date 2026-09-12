Poznati

ZBOGOM MORE, ODOH U PLANINE: Neda Ukraden posle leta na primorju svratila na Rtanj (FOTO)

Dušan Cakić

12. 09. 2026. u 14:40

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

IAKO je tokom leta imala brojne nastupe, pop diva Neda Ukraden uspevala je da pronađe vreme za odmor i uživanje sa porodicom.

ЗБОГОМ МОРЕ, ОДОХ У ПЛАНИНЕ: Неда Украден после лета на приморју свратила на Ртањ (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Nekoliko meseci provodila je u svojoj kući u Lepetanima, gde se vraćala između nastupa i koristila svaki slobodan trenutak da uživa u moru.

Pevačica je i 76. rođendan proslavila na primorju, i to u glamuroznom izdanju, na jahti, u društvu najbližih. Posle dugog i dinamičnog leta, Neda je pre povratka u Beograd odlučila da promeni ambijent i još malo uživa u prirodi.

Foto: Privatna arhiva

Tako je svratila na planinu Rtanj, gde je napravila predah pred nastavak obaveza. Posle mora, sunca i jahte, vreme je bilo za planinski vazduh, a Neda je svojim duhovitim komentarom najbolje opisala promenu ambijenta:

- Zbogom more, odoh u planine – rekla je Neda za naš list.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?

KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?