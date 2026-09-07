NIŠTA IM NIJE SVETO: Dok se narod oprašta od preminulog generala Mladića, blokaderi pljuju i njega i Crkvu (FOTO)
BLOKADERI su na sam dan sahrane heroju, generalu Raku Mladiću, pokazali još jednom svoje pravo srbomrzačko lice.
Dok Srbija oplakuje svog generala, blokaderi pokazuju svoje pravo lice.
Ovog puta su se obrušili i na Srpsku pravoslavnu crkvu koja na dostojanstven način ispraća heroja nacije, generala Ratka Mladića.
Preporučujemo
ALEKSIĆ I PARANDILOVIĆ RAZOTKRIVENI
07. 09. 2026. u 13:00
ŠEF OBEZBEĐENjA GENERALA MLADIĆA: Ratko je vodio računa o vojsci, o svom narodu
07. 09. 2026. u 12:15
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Dušan Vlahović je gazda u Istanbulu! Bešiktaš golom Srbina slavio na gostovanju Fenerbahčeu (VIDEO)
Fudbaleri Bešiktaša slavili su na gostovanju Fenerbahčeu sa 2:1 u 4. kolu turskog šampionata.
05. 09. 2026. u 21:04
Pao poljubac Duška i Karleuše: Izgovorio najemotivnije priznanje - pevačica nije zadržala suze (Foto)
JELENA Karleuša i Duško Tošić ponovo su privukli pažnju na velikoj proslavi rođendana svojih ćerki Atine i Nike. Bivši supružnici tokom večeri bili su veoma prisni, a poseban trenutak dogodio se kada su razmenili poljubac, što je dodatno podgrejalo priče o njihovom odnosu nakon turbulentnog perioda.
07. 09. 2026. u 08:35
Komentari (0)