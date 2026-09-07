Politika

NIŠTA IM NIJE SVETO: Dok se narod oprašta od preminulog generala Mladića, blokaderi pljuju i njega i Crkvu (FOTO)

В.Н.

07. 09. 2026. u 13:57

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BLOKADERI su na sam dan sahrane heroju, generalu Raku Mladiću, pokazali još jednom svoje pravo srbomrzačko lice.

НИШТА ИМ НИЈЕ СВЕТО: Док се народ опрашта од преминулог генерала Младића, блокадери пљују и њега и Цркву (ФОТО)

FOTO TANJUG/OLIVER BUNIĆ

Dok Srbija oplakuje svog generala, blokaderi pokazuju svoje pravo lice.

Ovog puta su se obrušili i na Srpsku pravoslavnu crkvu koja na dostojanstven način ispraća heroja nacije, generala Ratka Mladića.

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