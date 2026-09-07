Politika

"NEKADA SMO MOGLI BEZ PROBLEMA DA KAŽEMO GENOCID U SREBRENICI": Vučenić priznala da je Vučić vratio dostojanstvo Srbiji (VIDEO)

В.Н.

07. 09. 2026. u 14:12

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NOVINARKA N1 potvrdila da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić vratio dostojanstvo Srbiji i stao na put narativima o Kosovu i Srebrenici!

НЕКАДА СМО МОГЛИ БЕЗ ПРОБЛЕМА ДА КАЖЕМО ГЕНОЦИД У СРЕБРЕНИЦИ: Вученић признала да је Вучић вратио достојанство Србији (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

- Pritom 2006., baš pričam s mojom drugaricom Vesnom Mališić, stalno raspredamo - 2006. godine smo mi mogli da kažemo bez problema, genocid u Srebrenici ili da Kosovo ima neku nezavisnost nezavisno od Srbije. Danas kada kažeš genocid u Srebrenici ti odmah dobijaš naslovne strane - rekla je Danica Vučenić. 

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