"NEKADA SMO MOGLI BEZ PROBLEMA DA KAŽEMO GENOCID U SREBRENICI": Vučenić priznala da je Vučić vratio dostojanstvo Srbiji (VIDEO)
NOVINARKA N1 potvrdila da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić vratio dostojanstvo Srbiji i stao na put narativima o Kosovu i Srebrenici!
- Pritom 2006., baš pričam s mojom drugaricom Vesnom Mališić, stalno raspredamo - 2006. godine smo mi mogli da kažemo bez problema, genocid u Srebrenici ili da Kosovo ima neku nezavisnost nezavisno od Srbije. Danas kada kažeš genocid u Srebrenici ti odmah dobijaš naslovne strane - rekla je Danica Vučenić.
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