SRAMNO DA SRAMNIJE NE MOŽE BITI: Blokaderski mediji i na sam dan sahrane generalu Mladiću ne prestaju sa uvredama (FOTO)
BLOKADERSKI mediji ponovo su pokazali svoj srbomrzački narativ.
Na sam dan sahrane srpskom heroju, generalu Ratku Mladiću, blokadrski medij N1, koji je ujednako i glavno glasilo tzv. studentske liste, potvrdio je svoj antisrpski narativ.
Objavili su bez trunke stida i srama izjavu Safete Biševac koja je o sahrani generala Mladića rekla da je to" najsramniji dani u novijoj istoriji Srbije".
Ovim su blokaderski mediji još jednom pokazali ko su i šta su i koliko mrze sve što je srpsko.
Preporučujemo
ALEKSIĆ I PARANDILOVIĆ RAZOTKRIVENI
07. 09. 2026. u 13:00
ŠEF OBEZBEĐENjA GENERALA MLADIĆA: Ratko je vodio računa o vojsci, o svom narodu
07. 09. 2026. u 12:15
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Dušan Vlahović je gazda u Istanbulu! Bešiktaš golom Srbina slavio na gostovanju Fenerbahčeu (VIDEO)
Fudbaleri Bešiktaša slavili su na gostovanju Fenerbahčeu sa 2:1 u 4. kolu turskog šampionata.
05. 09. 2026. u 21:04
Pao poljubac Duška i Karleuše: Izgovorio najemotivnije priznanje - pevačica nije zadržala suze (Foto)
JELENA Karleuša i Duško Tošić ponovo su privukli pažnju na velikoj proslavi rođendana svojih ćerki Atine i Nike. Bivši supružnici tokom večeri bili su veoma prisni, a poseban trenutak dogodio se kada su razmenili poljubac, što je dodatno podgrejalo priče o njihovom odnosu nakon turbulentnog perioda.
07. 09. 2026. u 08:35
Komentari (0)