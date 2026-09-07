SRAMNO DA SRAMNIJE NE MOŽE BITI: Blokaderski mediji i na sam dan sahrane generalu Mladiću ne prestaju sa uvredama (FOTO)

BLOKADERSKI mediji ponovo su pokazali svoj srbomrzački narativ.

Foto: Printskrin

Na sam dan sahrane srpskom heroju, generalu Ratku Mladiću, blokadrski medij N1, koji je ujednako i glavno glasilo tzv. studentske liste, potvrdio je svoj antisrpski narativ.

Objavili su bez trunke stida i srama izjavu Safete Biševac koja je o sahrani generala Mladića rekla da je to" najsramniji dani u novijoj istoriji Srbije".

Na dan sahrane generala Ratka Mladića, ova izjava Safete Biševac je GLAVNI NASLOV na glavnom glasilu studentske liste pic.twitter.com/1OC3Zb32kK — Dejan Vukelić (@Vookela) September 7, 2026

Ovim su blokaderski mediji još jednom pokazali ko su i šta su i koliko mrze sve što je srpsko.