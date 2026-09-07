Politika

SRAMNO DA SRAMNIJE NE MOŽE BITI: Blokaderski mediji i na sam dan sahrane generalu Mladiću ne prestaju sa uvredama (FOTO)

В.Н.

07. 09. 2026. u 10:46

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

BLOKADERSKI mediji ponovo su pokazali svoj srbomrzački narativ.

СРАМНО ДА СРАМНИЈЕ НЕ МОЖЕ БИТИ: Блокадерски медији и на сам дан сахране генералу Младићу не престају са увредама (ФОТО)

Foto: Printskrin

Na sam dan sahrane srpskom heroju, generalu Ratku Mladiću, blokadrski medij N1, koji je ujednako i glavno glasilo tzv. studentske liste, potvrdio je svoj antisrpski narativ.

Objavili su bez trunke stida i srama izjavu Safete Biševac koja je o sahrani generala Mladića rekla da je to" najsramniji dani u novijoj istoriji Srbije".

Ovim su blokaderski mediji još jednom pokazali ko su i šta su i koliko mrze sve što je srpsko.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZAJEDNO SKANDIRALI KOMANDANTU RATKU: General Mladić ujedinio navijače Zvezde i Partizana

ZAJEDNO SKANDIRALI KOMANDANTU RATKU: General Mladić ujedinio navijače Zvezde i Partizana