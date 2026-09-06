VUČIĆ OBRADOVAO RODITELJE U SOMBORU: Nestaju liste čekanja za vrtiće - novi objekat gotov za manje od godinu dana

NOVINAR Milomir Marić podsetio je na Kurir TV da je Darko Mladić prvi put otkrio da su od njega tražili nekoliko puta da potpiše eutanaziju da ubiju generala Ratka Mladića i da su to tražili u trenucima kada je general dolazio sebi jer je pre toga imao nekoliko moždanih udara, pa se gubio i vraćao.