Politika

VUČIĆ OBRADOVAO RODITELJE U SOMBORU: Nestaju liste čekanja za vrtiće - novi objekat gotov za manje od godinu dana

В.Н.

06. 09. 2026. u 13:54

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obišao je Zapadnobački okrug.

ВУЧИЋ ОБРАДОВАО РОДИТЕЉЕ У СОМБОРУ: Нестају листе чекања за вртиће - нови објекат готов за мање од годину дана

Foto: Printskrin Informer TV

Predsednik je u Somboru govorio izgranji dečjeg vrtića.

- Ovde je vrtić za manje od godinu dana gotov. Posle toga više neće biti liste čekanja u Somboru za vrtiće. Prelepo izgleda i deca će, kao i vaspitači, moći će da uživaju - istakao je Vučić.

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