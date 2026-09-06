VUČIĆ OBRADOVAO RODITELJE U SOMBORU: Nestaju liste čekanja za vrtiće - novi objekat gotov za manje od godinu dana
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obišao je Zapadnobački okrug.
Predsednik je u Somboru govorio izgranji dečjeg vrtića.
- Ovde je vrtić za manje od godinu dana gotov. Posle toga više neće biti liste čekanja u Somboru za vrtiće. Prelepo izgleda i deca će, kao i vaspitači, moći će da uživaju - istakao je Vučić.
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