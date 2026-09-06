Politika

VUČIĆ: Ako u Vojvodini ima negde smisla da se napravi aerodrom, onda je to Sombor

В.Н.

06. 09. 2026. u 13:06

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JEDNA meštanka upitala je predsednika Srbije Aleksandra Vučića o mogućoj izgradnji aerodroma u Vojvodini.

ВУЧИЋ: Ако у Војводини има негде смисла да се направи аеродром, онда је то Сомбор

Foto: Printskrin

- Ako ima smisla, pošto smo sada premrežili Srbiju autoputevima i nije lako obezbediti za Niš i Kraljevo, ali uspostavili smo ih. Za manje avione biće uskoro i aerodrom u Kruševcu. Razmišljali smo o Peštaru, videćemo kako i šta. Ako u Vojvodini ima negde smisla da se napravi, onda je to Sombor. Dajte da vidimo. Nije problem za vojni aerodrom, problem je za drugo. Da vidimo šta možemo da nađemo od avio kompanija koje žele da imaju operaciju odavde i gradimo potpuno drugačiju infrastrukturu. Hvala vam na tome, baš ću ih pitati - rekao je predsednik. 

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