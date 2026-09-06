VUČIĆ PRESEKAO U KLJAJIĆEVU: 311 miliona evra za prugu Sombor – Vrbas
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obišao je Zapadnobački okrug.
- Dve stvari koje su suštinski važne za Kljajićevo, ova je pruga sad i zatvorena, najbrže je moglo da se putuje Vrbas - Sombor 30 kilometara na sat. Sad ćemo da uradimo dobru prugu Sombor - Vrbas od 53 kilometra, to je 311 miliona evra - naveo je Vučić.
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