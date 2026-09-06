Politika

VUČIĆ PRESEKAO U KLJAJIĆEVU: 311 miliona evra za prugu Sombor – Vrbas

В.Н.

06. 09. 2026. u 13:03

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obišao je Zapadnobački okrug.

ВУЧИЋ ПРЕСЕКАО У КЉАЈИЋЕВУ: 311 милиона евра за пругу Сомбор – Врбас

Foto: Printscreen

- Dve stvari koje su suštinski važne za Kljajićevo, ova je pruga sad i zatvorena, najbrže je moglo da se putuje Vrbas - Sombor 30 kilometara na sat.  Sad ćemo da uradimo dobru prugu Sombor - Vrbas od 53 kilometra, to je 311 miliona evra - naveo je Vučić.

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