Licemerje blokadera na delu! Brutalno vređaju policajce, a kad zagusti prvi ih dozivaju u pomoć! (VIDEO)

NOVI snimak koji se širi društvenim mrežama ponovo je izazvao pažnju javnosti, dok scene sa prethodnih blokada pokazuju da uvrede i provokacije policije nisu usamljen slučaj.

FOTO: Printskrin/Instagram

Blokaderi su već bezbroj puta pokazali kakav odnos imaju prema pripadnicima srpske policije, a društvenim mrežama sada se širi novi snimak na kojem devojka brutalno vređa policajce.

Na snimku koji je postao viralan vidi se kako devojka upućuje uvrede pripadnicima policije, dok oni mirno stoje i ne odgovaraju na provokacije.

Ovo, međutim, nije prvi put da se policajci nalaze na meti blokadera. Tokom prethodnih protesta i blokada zabeležene su brojne scene vređanja, psovanja i provociranja pripadnika MUP-a, a pojedini incidenti nisu ostali samo na rečima.

U Užicu su krajem avgusta tokom nereda na policajce bacane kamenice i drugi predmeti, a tom prilikom kamenicom je u glavu pogođen i snimatelj RTS-a koji je obavljao svoj posao.

Sličnih scena bilo je i tokom drugih blokada, kada su policajci gađani kamenicama, bakljama i pirotehničkim sredstvima, dok su pojedina okupljanja prerastala u ozbiljne incidente i sukobe.

Ipak, odnos blokadera prema policiji menja se čim se oni sami nađu u neprijatnoj situaciji. Kada dođe do sukoba sa nezadovoljnim građanima ili im zatreba zaštita, upravo policiju koju vređaju i provociraju među prvima dozivaju u pomoć.

Kada im policija ne odgovara – slede uvrede, psovke i provokacije. Kada im je potrebna zaštita – očekuju da ti isti policajci stanu između njih i besnih građana.

Licemerno, zar ne?

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(24 sedam)