Politika

RATKO MLADIĆ NIJE HTEO DA SE POKORI HAGU: Najmoćnije izjave generala u sudnici (VIDEO)

Novosti online

05. 09. 2026. u 22:37

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BIVŠI komandant Vojske Republike Srpske, general Ratko Mladić biće sahranjen u ponedeljak.

РАТКО МЛАДИЋ НИЈЕ ХТЕО ДА СЕ ПОКОРИ ХАГУ: Најмоћније изјаве генерала у судници (ВИДЕО)

Foto: EPA

Pred Mehanizmom u Hagu, Ratko Mladić je govorio da ga je taj lažni sud, koji ne priznaje, osudio na doživotni zatvor na pravdi Boga zato što je svoj narod i državu branio od NATO.

- Ja sam sedam godina i sedam dana u ovoj mrtvačnici od haškog suda, zato što sam se branio od NATO koji je rasturio moj narod i državu - kazao je Mladić na jednoj stausnoj konferenciji.

- Ovo je lažni sud i ja ga ne priznajem. Lažni sudija (Alfons) Ori doneo je meni opskurnu doživotnu presudu... Zato što sam branio svoj narod i državu od NATO i njegovih satrapa. NATO je hiljadu puta gori od Napoleona i Hitlera! Pobili su pola stanovništva na Bliskom istoku. Ukrajina, Sirija, Libija... - kazao je Mladić.

Odeven u belu košulju na kojoj je, ispod crteža palca okrenutog na dole, velikim crnim slovima pisalo NATO, Mladić je, stojeći, desetak minuta govorio energično i povišenim glasom, dok ga je Teodor Meron opominjao da "to nije tema zasedanja".

- Ja nisam ubijao svoj narod, već NATO i njegovi podrepaši, srcesionisti. Srbi nisu krivi, a NATO je zločinac. Braćo i sestre, vi ste žrtve. Svi koji drugačije kažu-lažu. Hiljade građana Srbije umire od osiromašenog uranijuma - izjavio je Mladić.

"Kriv sam što nisam dozvolio da ustaška neman baca srpsku nejač u jame kao u Jasenovcu!"

Ratko Mladić je u sudnici otvoreno govoroi da je Haški tribunal "čedo NATO pakta."

- Živeću dok ima našeg plemena, a ova optužnica je pala u vodu - rekao je Mladić u avgustu prošle godine tokom desetominutnog izlaganja na kraju rasprave po žalbama na presudu kojom je osuđen na doživotni zavor.

- Sada sam u poziciji da branim ne sebe, ja sebe ne branim, ja sam čovek koji je ceo život profesionalni vojnik, čestito sam radio i u miru i u ratu u skladu sa zakonima moje države koju je razbio NATO pakt. Da li je krivica Ratka Mladića u tome što nije dozvolio da ustaška neman baca srpsku nejač u jame kao u Jasenovcu... - naveo je pored ostalog general VRS.

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