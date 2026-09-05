Politika

AKTIVISTI SNS NASTAVLJAJU DA UREĐUJU NOVI BEOGRAD: U Bloku 61 sređuju stazu i farbaju stubiće

Novosti online

05. 09. 2026. u 20:32

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AKTIVISTI Srpske napredne stranke nastavljaju sa akcijama uređenja Novog Beograda, a ovog puta zasukali su rukave u Bloku 61.

АКТИВИСТИ СНС НАСТАВЉАЈУ ДА УРЕЂУЈУ НОВИ БЕОГРАД: У Блоку 61 сређују стазу и фарбају стубиће

Foto: US

U okviru nove akcije uređen je prostor u Ulici Jurija Gagarina, na potezu od broja 218 do 212, gde aktivisti SNS-a farbaju stubiće i sređuju stazu.

Foto: US

Ovo je nastavak akcija uređenja javnih površina koje su prethodnih nedelja organizovane u ovom delu prestonice.

U Bloku 61 nedavno je uređivan i park u Ulici Jurija Gagarina 216. Tom prilikom sređivane su i farbane klupe, klackalice, ljuljaške i tobogani, kako bi prostor koji svakodnevno koriste stanari, a posebno najmlađi, dobio lepši i uredniji izgled.

Foto: US

Aktivisti SNS-a učestvovali su i u akcijama čišćenja i uređenja drugih delova Novog Beograda, uključujući Bežanijsku kosu.

Najnovijom akcijom u Bloku 61 nastavljen je rad na uređenju prostora koji građani ovog dela Novog Beograda svakodnevno koriste, a sada su na red došli staza i stubići duž Ulice Jurija Gagarina.

Foto: US

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