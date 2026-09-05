AKTIVISTI SNS NASTAVLJAJU DA UREĐUJU NOVI BEOGRAD: U Bloku 61 sređuju stazu i farbaju stubiće
AKTIVISTI Srpske napredne stranke nastavljaju sa akcijama uređenja Novog Beograda, a ovog puta zasukali su rukave u Bloku 61.
U okviru nove akcije uređen je prostor u Ulici Jurija Gagarina, na potezu od broja 218 do 212, gde aktivisti SNS-a farbaju stubiće i sređuju stazu.
Ovo je nastavak akcija uređenja javnih površina koje su prethodnih nedelja organizovane u ovom delu prestonice.
U Bloku 61 nedavno je uređivan i park u Ulici Jurija Gagarina 216. Tom prilikom sređivane su i farbane klupe, klackalice, ljuljaške i tobogani, kako bi prostor koji svakodnevno koriste stanari, a posebno najmlađi, dobio lepši i uredniji izgled.
Aktivisti SNS-a učestvovali su i u akcijama čišćenja i uređenja drugih delova Novog Beograda, uključujući Bežanijsku kosu.
Najnovijom akcijom u Bloku 61 nastavljen je rad na uređenju prostora koji građani ovog dela Novog Beograda svakodnevno koriste, a sada su na red došli staza i stubići duž Ulice Jurija Gagarina.
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