Fotografije najlepših srpskih manastira kakve do sada niste videli: Izložba "Sa izvora duhovnosti" Gorana Sivačkog u Gračanici (FOTO)

NjEGOVI radovi beleže i život koji u njima traje, atmosferu prostora i ono što posetilac često ponese sa sobom, iako se ne može uvek videti ili opisati.

Promo: Goran Sivački

U Domu kulture „Gračanica“ 10. septembra u 20 časova, biće otvorena izložba fotografija Gorana Sivačkog „Sa izvora duhovnosti“, nastala tokom višegodišnjeg fotografskog putovanja kroz neke od najznačajnijih srpskih manastira i svetinja.

Pred posetiocima će se naći fotografije Hilandara, Visokih Dečana, Pećke patrijaršije, Gračanice, Bogorodice Ljeviške, Svetih Arhangela kod Prizrena, Studenice, Žiče, Sopoćana, Đurđevih stupova, Petrove crkve, Mileševe, Ravanice i Manasije, kao i manastira Fruške gore i Ovčarsko-kablarske klisure.

Kroz fotografije arhitekture, fresaka, detalja manastirskih kompleksa, ali i monaškog života i trenutaka zabeleženih iza manastirskih zidina, Sivački ove svetinje ne posmatra samo kao istorijsko i kulturno nasleđe. Njegove fotografije beleže i život koji u njima traje, atmosferu prostora i ono što posetilac često ponese sa sobom, iako se ne može uvek videti ili opisati.

Veliki deo fotografskog materijala iz kojeg je nastala izložba snimljen je tokom saradnje sa Jazak vodom, za čiji su blog fotografisani srpski manastiri. Fotografije koje su prvobitno nastajale kao deo priča o njihovom duhovnom, istorijskom i kulturnom nasleđu, sada su objedinjene u autorsku izložbu i predstavljene u velikom formatu.

Upravo su brojna putovanja i vreme provedeno u manastirima odredili i naziv izložbe.

- Sva ova mesta, a naročito manastiri koje sam posetio, za mene nisu bila samo fotografski izazov. U njima sam osećao poseban spokoj i mir. Odatle je nastao i naziv ove izložbe - "Sa izvora duhovnosti", jer sam imao osećaj da upravo sa tih mesta izvire i nešto od duhovnosti koju svi nosimo u sebi - kaže Goran Sivački.

Goran Sivački profesionalnom fotografijom bavi se već 30 godina, član je ULUPUDS-a i Upravnog odbora Udruženja novinara Srbije (UNS). Više puta je nagrađivan za svoj rad u zemlji i inostranstvu, a trenutno radi kao urednik fotografije na portalu 24sedam.rs.

Izložba „Sa izvora duhovnosti“ biće svečano otvorena 10. septembra u 20 časova u Domu kulture „Gračanica“, Cara Lazara 60, u Gračanici, I trajaće do 01.10.2026.

Organizator izložbe je Dom kulture „Gračanica“, a prijatelj izložbe Jazak voda.

(24 sedam)