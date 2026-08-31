HAG SE OGLASIO: Zašto nisu dozvolili da general Mladić poslednje dane provede u Srbiji?

MEĐUNARODNI rezidualni mehanizam za krivične sudove (MKSR) u Hagu odbio je da bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića pusti na slobodu iz humanitarnih razloga, ocenivši da mogućnost njegove skore smrti nije dovoljan osnov za to, izjavili su za RIA Novosti u pres-službi tribunala.

Foto: AP Photo/Peter Dejong

Kako su naglasili u sudu, Mladićev zahtev za puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga zasnivao se na tome da je njegova smrt neizbežna, kao i na tome da bi njegov premeštaj u Srbiju omogućio da članovi njegove porodice duže vreme budu uz njega.

- Predsedavajuća suda smatrala je da sveobuhvatna i humana medicinska pomoć i podrška koje su mu pružane u svim aspektima svakodnevnog života u zatvorskoj bolnici značajno prevazilaze utvrđene međunarodne standarde - poručili su u pres-službi MKSR-a.

Tamo su istakli da se u zatvoru prema njegovom zdravlju, ljudskom dostojanstvu i osnovnim ljudskim pravima odnosilo s poštovanjem.

- Neizbežnost njegove smrti sama po sebi nije činila njegov dalji boravak u pritvoru nespojivim sa tim pravima - naveli su u sudu.

Ratko Mladić preminuo je 27. avgusta u zatvorskoj bolnici Pritvorske jedinice UN pri MKSR-u u Hagu. Kako je za RIA Novosti istakao njegov advokat Dragan Ivetić, tribunal je pred smrt odbio da Mladića pusti na slobodu iz humanitarnih razloga i lišio ga mogućnosti da poslednje dane života provede u krugu svojih najbližih. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Mehanizam želeo Mladićevu smrt u zatvoru.

Zdravstveno stanje 84-godišnjeg generala naglo se pogoršalo u aprilu, kada je doživeo moždani udar, a kasnije još jedan. Sin generala rekao je za RIA Novosti da se Mladić nalazio u stanju "između života i smrti".

Predsedavajuća MKSR-a odbila je zahtev porodice i advokata da Mladića privremeno puste na slobodu radi lečenja u Srbiji.

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