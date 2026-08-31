DECA U PRVIM REDOVIMA PROTESTA: Politika ili zloupotreba? (VIDEO)

Deca ispred policijskog kordona, dok tenzije na ulici rastu.

Foto: Printscreen

Prizori sa protesta u Užicu nisu samo još jedna slika blokada koje mesecima gledamo.

Kada dete postane deo političke borbe, više ne govorimo samo o protestu.

Govorimo o granici koju nijedan roditelj ne bi smeo da pređe.

A metod kojim se slikama dece pokušava izazvati emocija i politički efekat, Srbija je već gledala.

I dobro zna od koga.

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