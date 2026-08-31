USVOJEN PREDLOG REBALANSA BUDŽETA: Pred poslanicima 59 tačaka dnevnog reda

POSLANICI Narodne Skupštine Republike Srbije usvojili su danas u načelu predlog rebalansa budžeta za ovu godinu.

Foto ATA Images

Za usvajanje Predloga zakona o izmenama i dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2026. godinu glasalo je 137 narodnih poslanika od 164 prisutna.

Prema rebalansu budžeta, ukupni prihodi i primanja državne kase planirani su u iznosu od 2.527,15 milijardi dinara, što predstavlja uvećanje od 112,45 milijardi dinara u odnosu na prvobitni budžet.

Poreski prihodi su planirani u iznosu od 2.108,3 milijarde dinara, a neporeski od 382,9 milijardi dinara. U strukturi ukupnih prihoda poreski prihodi učestvuju sa 83,4 odsto, neporeski sa 15,2 odsto, a donacije sa 1,4 odsto.

Privredni rast za 2026. godinu je projektovan na 3,3 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), dok se očekuje da će BDP u apsolutnom iznosu u ovoj godini iznositi 95,3 milijarde evra.

Projektovano je da javni dug na kraju ove godine iznosi 43,8 odsto na centralnom nivou vlasti, a 44,2 odsto na nivou opšte države.

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali, koji je u Skupštini obrazlagao predloženi rebalans, rekao je da je za kapitalne investicije planirano 779,9 milijardi dinara ili 7,0 odsto BDP, a za paket pomoći građanima iz budžeta 734,4 miliona evra.

Za zdravstvo je planirano 28,3 milijarde dinara više, između ostalog namenjenih za lečenje retkih bolesti, inovativne lekove, za nastavak velikih projekata poput izgradnje Tiršove 2.

Rebalansom budžeta opredeljeno je oko 25 milijardi dinara više za oblast socijalne zaštite, a ta sredstva su, između ostalog, namenjena za Alimentacioni fond i za sprovođenje Zakona roditelj-negovatelj. Za ostvarivanje prava iz Alimentacionog fonda namenjeno je 60,7 miliona dinara, a za roditelje- negovatelje 591,5 miliona dinara.

Za Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije odvojeno je 315,9 milijardi dinara.

Rebalansom je namenjeno i više novca za puteve, pa je novac opredeljen za nastavak svih aktuelnih kapitalnih projekata od Ekspa do Moravskog koridora, Dunavske magistrale, „Smajlija“ u Vojvodini, kao i za početak radova na putu „Vožd Karađorđe.

BONUS VIDEO: