DRAGAN POPOVIĆ URNISAO SRĐANA MILIVOJEVIĆA I DS: "Parazitiraju na studentima a zapravo su bahati i osioni gospodari života i smrti

DRAGAN Popović kritikovao je Srđana Milivojevića i Demokratsku stranku.

Foto: x printskrin/detektor lazi

Voditelj: "Kako vam deluje manevar koji je Demokratska stranka izvela u skupštini? Promenili su naziv poslaničke grupe u 'Poslanici uz studente — Za kontrolu izbora'."

Dragan Popović - blokader: "Pokušavaju prosto da žive na talasu studenskog pokreta. Ja mislim da to nije nešto mnogo korisno uopšte za društvo, da vam pravo kažem, to što oni tako parazitiraju. A posebno nije korisno za studenski pokret kada ti najradikalniji članovi Demokratske stranke, posebno po mrežama, se ponašaju onako kako se ponašaju, a ponašaju se prilično osiono, bahato, zaboravljajući sopstvenu prošlost kad su bili manji ili veći gospodari života i smrti, i kontrolori medija i tako dalje. Dakle, i to je legitimno. Demokratska stranka pokušava da se pronađe, da nešto, kako da kažem, ućari što bi se reklo u svemu ovome. Ja ne mislim da to dobro rade, ne sviđa mi se, ali prosto, kako da vam kažem, možda ima deo biračkog tela na koji oni računaju i kojima se sviđa ta vrsta ponašanja."

DRAGAN POPOVIĆ URNISAO SRĐANA MILIVOJEVIĆA I DEMOKRATSKU STRANKU: "Parazitiraju na studentima a zapravo su bahati i osioni gospodari života i smrti koji su kontrolisali medije!"



Voditelj: "Kako vam deluje manevar koji je Demokratska stranka izvela u skupštini? Promenili su naziv… pic.twitter.com/x7kcEXu3b1 — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) August 30, 2026