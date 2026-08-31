Politika

DRAGAN POPOVIĆ URNISAO SRĐANA MILIVOJEVIĆA I DS: "Parazitiraju na studentima a zapravo su bahati i osioni gospodari života i smrti

В.Н.

31. 08. 2026. u 09:18

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DRAGAN Popović kritikovao je Srđana Milivojevića i Demokratsku stranku.

ДРАГАН ПОПОВИЋ УРНИСАО СРЂАНА МИЛИВОЈЕВИЋА И ДС: Паразитирају на студентима а заправо су бахати и осиони господари живота и смрти

Foto: x printskrin/detektor lazi

Voditelj: "Kako vam deluje manevar koji je Demokratska stranka izvela u skupštini? Promenili su naziv poslaničke grupe u 'Poslanici uz studente — Za kontrolu izbora'."

Dragan Popović - blokader: "Pokušavaju prosto da žive na talasu studenskog pokreta. Ja mislim da to nije nešto mnogo korisno uopšte za društvo, da vam pravo kažem, to što oni tako parazitiraju. A posebno nije korisno za studenski pokret kada ti najradikalniji članovi Demokratske stranke, posebno po mrežama, se ponašaju onako kako se ponašaju, a ponašaju se prilično osiono, bahato, zaboravljajući sopstvenu prošlost kad su bili manji ili veći gospodari života i smrti, i kontrolori medija i tako dalje. Dakle, i to je legitimno. Demokratska stranka pokušava da se pronađe, da nešto, kako da kažem, ućari što bi se reklo u svemu ovome. Ja ne mislim da to dobro rade, ne sviđa mi se, ali prosto, kako da vam kažem, možda ima deo biračkog tela na koji oni računaju i kojima se sviđa ta vrsta ponašanja."

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRVI U OKTAGONU - SAZNAJ VIŠE

PRVI U OKTAGONU - SAZNAJ VIŠE