DRAGAN POPOVIĆ URNISAO SRĐANA MILIVOJEVIĆA I DS: "Parazitiraju na studentima a zapravo su bahati i osioni gospodari života i smrti
DRAGAN Popović kritikovao je Srđana Milivojevića i Demokratsku stranku.
Voditelj: "Kako vam deluje manevar koji je Demokratska stranka izvela u skupštini? Promenili su naziv poslaničke grupe u 'Poslanici uz studente — Za kontrolu izbora'."
Dragan Popović - blokader: "Pokušavaju prosto da žive na talasu studenskog pokreta. Ja mislim da to nije nešto mnogo korisno uopšte za društvo, da vam pravo kažem, to što oni tako parazitiraju. A posebno nije korisno za studenski pokret kada ti najradikalniji članovi Demokratske stranke, posebno po mrežama, se ponašaju onako kako se ponašaju, a ponašaju se prilično osiono, bahato, zaboravljajući sopstvenu prošlost kad su bili manji ili veći gospodari života i smrti, i kontrolori medija i tako dalje. Dakle, i to je legitimno. Demokratska stranka pokušava da se pronađe, da nešto, kako da kažem, ućari što bi se reklo u svemu ovome. Ja ne mislim da to dobro rade, ne sviđa mi se, ali prosto, kako da vam kažem, možda ima deo biračkog tela na koji oni računaju i kojima se sviđa ta vrsta ponašanja."
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