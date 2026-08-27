Politika

BLOKADER TERORISTA KOJI SE SADA KRIJE U HRVATSKOJ SLAVI SMRT GENERALA MLADIĆA: "Hrabriša" se u svom glupom stilu oglasio na mreži

Симеуновић А. Милош

27. 08. 2026. u 17:19

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BLOKADERSKI lider koji je planirao terorističke akcije u Srbiji, iz svoje sigurne Hrvatske oglasio se povodom smrti Ratka Mladića.

БЛОКАДЕР ТЕРОРИСТА КОЈИ СЕ САДА КРИЈЕ У ХРВАТСКОЈ СЛАВИ СМРТ ГЕНЕРАЛА МЛАДИЋА: Храбриша се у свом глупом стилу огласио на мрежи

Foto: Mark Milstein / Alamy / Profimedia

Onaj koji se krije u državi koja je otvoren neprijatelj Srbije, uzima za pravo da provocira ceo srpski narod i porodicu Ratka Mladića ovako sramnim komentarom.

Naravno, komentar je u na nivou ispod trulog mediokriteta. Plus nepismen. 

Foto: Printskrin Iks

Komentar blokadera teroriste

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