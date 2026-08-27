BLOKADER TERORISTA KOJI SE SADA KRIJE U HRVATSKOJ SLAVI SMRT GENERALA MLADIĆA: "Hrabriša" se u svom glupom stilu oglasio na mreži

BLOKADERSKI lider koji je planirao terorističke akcije u Srbiji, iz svoje sigurne Hrvatske oglasio se povodom smrti Ratka Mladića.

Foto: Mark Milstein / Alamy / Profimedia

Onaj koji se krije u državi koja je otvoren neprijatelj Srbije, uzima za pravo da provocira ceo srpski narod i porodicu Ratka Mladića ovako sramnim komentarom.

Naravno, komentar je u na nivou ispod trulog mediokriteta. Plus nepismen.

Foto: Printskrin Iks Komentar blokadera teroriste