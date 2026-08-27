BLOKADER TERORISTA KOJI SE SADA KRIJE U HRVATSKOJ SLAVI SMRT GENERALA MLADIĆA: "Hrabriša" se u svom glupom stilu oglasio na mreži
BLOKADERSKI lider koji je planirao terorističke akcije u Srbiji, iz svoje sigurne Hrvatske oglasio se povodom smrti Ratka Mladića.
Onaj koji se krije u državi koja je otvoren neprijatelj Srbije, uzima za pravo da provocira ceo srpski narod i porodicu Ratka Mladića ovako sramnim komentarom.
Naravno, komentar je u na nivou ispod trulog mediokriteta. Plus nepismen.
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