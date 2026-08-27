GENERALU NIJE DATO DA UMRE U DOMOVINI: Dan Ivetić, advokat Ratka Mladića

ADVOKAT generala Mladića iz Amerike Dragan Dan Ivetić izrazio je najdublje saučešće njegovoj supruzi, sinu, porodici i voljenima.

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U izjavi za "Novosti" kaže da je odbrana u poslednjim danima generala tražila hitno humanitarno oslobađanje, kako bi na kraju života u Srbiji mogao da dobije negu u zdravstvenoj ustanovi, koja je sposobna da obezbedi odgovarajući palijativni tretman na njegovom jeziku i omogući kontinuirano prisustvo porodice.

- To su se svi medicinski stručnjaci složili da bi bilo prikladnije i poželjnije prema utvrđenim humanitarnim principima od umiranja u zatvoru. Odbrana duboko žali što to nije odobrila predsednica suda pre njegove smrti. Ovo nije bio zahtev da se poremeti presuda ili kazna, već humanitarni zahtev da se starijem, teško bolesnom čoveku dozvoli da provede svoje poslednje dane pod medicinskim nadzorom, okružen najbližom porodicom - kaže nam Ivetić.

On napominje da je humanitarna osnova za taj zahtev bila potkrepljena dosadašnjom praksom haškog suda u odnosu na druge zatvorenike, koji su proglašeni smrtno bolesnim.

- Predsedavajuće sudije i prvostepenog i Žalbenog veća, koji su ga osudili, podržali su naš zahtev za oslobađanje, kao i obojica nezavisnih lekara, koje je zbog stručnog mišljenja imenovala predsednica suda. Nažalost, višestruki raniji zahtevi nisu odobreni, dok je naš poslednji zahtev odbijen, a zahtev za ponovno razmatranje podnet u ponedeljak ostao je nerešen pred predsednicom suda. Drugim osobama, koje su bile u pritvoru haškog tibunala dato je dostojanstvo da budu humano puštene nazad u svoju domovinu da umru, a to nije dato generalu Ratku Mladiću - kazao nam je Ivetić.