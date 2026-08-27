TAKVI SE RETKO RAĐAJU, HAŠKI TRIBUNAL NIJE SUD PRAVDE: Mladićeve kolege se dirljivim rečima opraštaju od preminulog generala

VEST o smrti generala Ratka Mladića izazvala je brojne reakcije, a njegov penzionisani kolega Mićo Grubor je istakao da je "Mladić nacionalni junak i heroj, koji je nevin stradao i ubijen od političkog suda".

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- General Mladić je bio častan i pošten, takva retka vojnička i ljudska ličnost u istoriji srpske vojske neće se dugo pojaviti - rekao je Grubor u izjavi za Srnu.

Grubor, koji je bio jedan od najbližih pomoćnika generala Mladića, naveo je da ga pamti po izvanrednoj samoinicijativi, velikoj slobodi i hrabrosti i neviđenom ljudskom odnosu prema borcima, narodu, svojoj državi i interesima srpskog naroda.

- Takvi se retko rađaju. Znam ga još iz Prištine, Knina, a onda smo tri godine skupa ratovali u BiH - rekao je general Grubor i istakao da Haški sud nije sud pravde i da je, kako je naveo, "krajnje nehumano postupio".

On je istakao da je general Mladić bio izrazito orijentsan na odbrani srpskog naroda "od trećeg genocida u prošlom veku".

- Branio je srpski narod, bio je izrazito human prema civilima i pravičan prema potčinjenima. Stradao je od organizovanog zločina i bukvalno ubijen od političkog kriminalnog suda - rekao je general Grubor.

Haški tribunal ubrzao Mladićevu smrt

Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, u svoje i u ime Narodne skupštine, uputio je telegram saučešća porodici i prijateljima generala Ratka Mladića, povodom njegove smrti.

Stevandić je naveo da je smrt generala Mladića ubrzana kršenjem prava pacijenta na adekvatno liječenje.

- Pacijent nema nacionalni ni krivični status ili istoriju, nego samo istoriju bolesti i obavezu da se leči. Odlukom da ga ne pusti na lečenje u Srbiju, Haški tribunal je ubrzao Mladićevu smrt - naveo je Stevandić.

"Generale, hvala ti za hrabrost i snagu..."

Zamenik predsedavajućeg Saveta ministara, Staša Košarac, rekao je da je Mladić bio i jeste "mnogo više od vojnika i generala".

- On je patriota, autoritet i čovek čije je prisustvo u najtežim vremenima našem narodu davalo snagu i ohrabrenje - istakao je Košarac.

On je naveo da je general Mladić bio, ali i da će ostati njegov komandant.

- Generale, teško je naći prave reči za oproštaj... Hvala ti za hrabrost, za odlučnost i za snagu koju si ulivao srpskom narodu. Nosio je ogroman teret jednog teškog vremena i ostao simbol odlučnosti, hrabrosti i borbe za Republiku Srpsku i srpski narod. Bio je čovek u koga smo gledali kad je bilo najteže i od koga smo crpili snagu da izdržimo. Njegovo ime za nas nije samo ime jednog generala. Ono je simbol jednog vremena, stradanja, otpora i borbe za opstanak - naglasio je Košarac.

- Danas - kaže - osećamo tugu, ali i ponos što je srpski narod imao ljude koji su bili spremni da u najtežim trenucima stanu ispred svog naroda i ponesu teret istorije. Naša je obaveza da pamtimo. Da pamtimo one koji su dali živote. Da pamtimo one koji su branili svoj narod. Da pamtimo kako je Republika Srpska stvarana i kolika je cena njenog postojanja. Počivaj u miru, generale. Neka ti je večna slava! 'Čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka' - napisao je Košarac na Instagramu.

Presuda ne može umanjiti ljubav Srba prema Ratku

Predsednik Organizacije starješina Vojske Republike Srpske, Slobodan Župljanin, rekao je da će "lik i delo generala Ratka Mladića ostati zapisani u najsvetlijim stranicama istorije oslobodilačkih ratova koje je vodio srpski narod i tu činjenicu niko nikada neće promeniti"

- General Ratko Mladić je heroj za srpski narod koji je spasio od pripremanog pogroma i nikakva presuda bilo kojeg suda ne može umanjiti ljubav i osećanja koja srpski narod ima za svog generala - dodao je Župljanin.

Kako je kazao, "zločinačka ruka belosvetskih hohštaplera je na ovaj način krunisala svoj krvavi pir prema najčestitijim vođama srpskog naroda".

- Na taj način su povredili i oskrnavili sve ono što se u normalnom svetu označava kao egzistencijalno ljudsko i humanitarno pitanje".

Bez njega ne bi bilo Republike Srpske

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Radan Ostojić, izjavio je da je general Ratko Mladić heroj i junak koga srpski narod mora večno pamtiti.

- Umro je čovek bez koga ne bi bilo Republike Srpske i slobode, bez koga naša deca danas ne bi slobodno išla u školu, učila ćirilicu i slavila krsnu slavu - istakao je Ostojić.

On je naveo da je za svakog učesnika Odbrambeno-otadžbinskog rata kojem je Mladić bio komandant njegova smrt jedna od najtužnijih vesti, uporediva sa gubitkom najužeg člana porodice.

Prema njegovim rečima, Mladićeva žrtva nisu samo ratni period i porodične tragedije, nego i sve što je proživio nakon rata - hapšenje, odvođenje i zatočeništvo u Hagu, bolest i patnja.

(Tanjug)

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