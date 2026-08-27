Politika

SVAKI SRBIN VEČERAS SVEĆU DA ZAPALI: Srpska poziva da se građani okupe i odaju počast generalu Mladiću

Симеуновић А. Милош

27. 08. 2026. u 16:56

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MINISTAR rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić pozvao je sve demobilisane borce, ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca i sve građane Republike Srpske da večeras izađu na trgove, pred spomen obeležja ili u u hramove i prisluže sveće povodom smrti srpkog generala Ratka Mladića.

СВАКИ СРБИН ВЕЧЕРАС СВЕЋУ ДА ЗАПАЛИ: Српска позива да се грађани окупе и одају почаст генералу Младићу

Foto: Printskrion/Jutjub/ AP Archive

Nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini.  

Haški Mehanizam se još zvanično nje oglasio o smrti generala Mladića.

(Tanjug)

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